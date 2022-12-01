愛滋門診需求料增 醫局：服務量無上限

研增服務量 瑪嘉烈穩定者護士跟進

本港新增愛滋病毒感染者在2015年達高峰，同年增725宗個案，隨後新增感染者數目持續下跌，至去年增447名新感染者，今年首半年則增210人。

曾德賢稱，現時3間門診的新症輪候時間為一周內，由於愛滋病毒患者須持續接受治療控制病情，加上確診患者主要為年輕人，均令局方預計愛滋病門診服務需求逐漸上升。而在瑪嘉烈醫院的愛滋病診所，病人經臨牀評估後，穩定病人將轉介由護士跟進，醫生將集中治療病情複雜的病人，以縮短覆診輪候時間。

瑪嘉烈醫院臨牀心理學家譚嘉恒形容，愛滋病毒感染者除要面對「生存」問題，亦要面對「生活」問題；而社會對愛滋病的誤解、歧視有可能令患者心理壓力增加，令他們諱疾忌醫。

有家屬誤解感染途徑 倡分枱用膳

今日為世界愛滋病日，主題為「Equalize（平等）」，曾德賢冀大眾釋除對愛滋病感染者的誤解，瑪嘉烈醫院資深護師姜嘉祺則分享，曾有患者家屬對愛滋病毒認知不深，得悉子女感染後提議「分枱用膳、分機洗衫」，幸得醫護講解後始悉病毒只會透過體液、血液傳播，家人關係復常。