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港聞二

流感門診名額遜去年 醫局：疫熾或再減

【明報專訊】本港過去兩年未爆發流感，近期防疫措施逐步鬆綁，政府關注今年冬季或受新冠及流感夾擊。醫管局今年向各聯網分配逾7.9億元撥款應對冬季服務高峰期，較去年逾7億元預算稍增，額外普通科門診名額則減至1.8萬個，較去年少四分之一。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己稱，由於部分門診轉作新冠指定診所，導致名額不及去年水平，而若疫情進一步升溫或須再調配人手，最終能否提供1.8萬個名額仍存變數。

外地流感趨升 憂外遊者加劇傳播

本港入境限制和防疫措施逐步放寬，根據衛生防護中心數據，實驗室採集上呼吸道樣本驗出流感病毒比率，最新於今年第47周為0.95%（見表），較去年同期增0.61個百分點，惟仍低於疫情前水平。醫管局新界東聯網部門主管（家庭醫學）梁堃華憂慮，近期外地流感個案趨升，市民外遊後或將病毒帶回本港，加上過去兩年流感活躍程度低，市民抵抗力較弱，或加劇傳播。

黃立己表示，疫情前冬季流感高峰期平均每日逾6000人於急症室求醫，日均新入住內科人數亦逾1000，過去兩年則明顯下跌。他預料若今年寒冷日數多、新冠及流感個案增，服務需求或回復至疫情前水平，並透露近期急症室求診人數已攀升至每日約5000人。

公立醫院全職醫生和護士今年9月底流失率8.2%和10.5%，黃立己稱情况嚴峻，預計今年將增聘90名醫生、650名護士及330名專職醫療人員，並將繼續聘請兼職醫護，以及推行特別酬金計劃予「加班」員工，形容「請多多都需要」。

病牀足應付數千染疫者

醫管局去年預留逾7億元撥款應對冬季流感，最終用了5.44億元。黃立己相信即使今年求醫人數增加，逾7.9億元撥款預算亦應足夠，如有需要可追加。局方亦擬加開394張新病牀及準備逾800張臨時病牀，與去年相若。

新冠留醫人數近日升至逾2700，非緊急服務暫仍毋須削減。黃立己稱由於疫情防控常態化，現時運用病牀能力如病房間隔等有所改善，可應付每天數千名新冠病人住院，故毋須「重大服務調整」，惟提醒若疫情惡化亦或須削減非緊急服務。

相關字詞﹕醫護流失 公立醫院 醫管局 新冠疫情 流感高峰期 流感

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