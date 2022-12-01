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精神病青年涉弒母 伴屍數天藏暗格

【明報專訊】牛頭角上邨發生懷疑子弒母倫常慘案，50歲盧姓女子昨午被發現在常榮樓9樓住所死亡，頸部有傷痕，警方調查後以涉嫌謀殺罪名拘捕死者25歲黃姓兒子。據了解，被捕男子有精神病紀錄，本身有暴力傾向。

護士探訪無人應 警破門揭發

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司鄔凱寧今晨零時30分在現場交代案情稱，昨午4時30分，有醫院護士報案家訪一名失蹤多天病人時無人應門，內裏傳出異聲，於是報警。警員及消防員到場破門入屋，發現單位傳出異味，後在睡房牀下暗格發現死者，臉、手、背有瘀傷擦傷，屍體腐爛，估計死去數天，屋內無打鬥迹象，警方當場拘捕死者25歲姓黃兒子，送院檢查。警方其後封鎖現場，至晚上9時許，有政府化驗師到場，案件交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。

據了解，被捕人有思覺失調及暴力傾向，曾因為打死者，致死者向醫院護士求助， 護士因近日無法聯絡死者感不妥報警求助，消防爆門揭發兇案。兩母子相依為命，靠領綜援維生，父母離異無兄弟姊妹，被捕人曾有多次失蹤紀錄。

香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡表示，暫未清楚涉案男病人的病歷及病情，但一般而言，主診醫生會考慮病人過往有否暴力或自殘傾向、幻覺情况、是否配合治療、是否有人照顧等多項因素，來判斷病人是否高危及需否住院。

陳國齡稱，即使在家治療者，一般也有社康護士定期家訪跟進，向主診醫生報告，適時調整跟進密度、所需藥物及醫療計劃。至於一些本身並非公院個案的精神病人，她稱如被發現有暴力傾向行為，現行制度下亦設「危機介入小隊」，由護士、社工等組成，可在接獲其家人、鄰居求助後，為病人提供支援。

相關字詞﹕精神科 謀殺

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