私家車駛紅隧東隧 明年8月加至30元 西隧減至60 議員車會質疑分流成效

下階段分時段收費 議員失望押後

運輸及物流局昨向立法會交通事務委員會提交文件，提出3條過海隧道的擬議收費方案，建議分兩階段調整3隧收費，首階段三隧繼續維持全日固定收費，紅隧和東隧的私家車收費劃一加至30元，以維持現時整體過海交通流量；至於下調西隧收費，政府稱是為回應市民期望，亦可避免引發大量額外車流，建議由現時75元減至60元。

的士方面，政府建議三隧收費全日劃一為25元，可避免沒載客的士集中使用收費較低的紅隧和東隧回程，減輕該兩條隧道的壓力。其他車種收費維持不變。

文件又稱，政府會在收回西隧並調整3隧收費後，在一年內檢視情况，引入「不同時段不同費」，但文件未進一步披露細節。據了解，早前政府曾諮詢部分立法會議員，有與會議員引述，下階段計劃會按繁忙（上午7至9時、下午4至8時）及非繁忙（下午8時至上午7時）時段調整收費，進一步改變駕駛者出行習慣。局方亦稱，當局計劃明年第一季開展相關法例修訂予以落實，並於收回西隧後實施新收費安排。

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌認為，西隧收費減幅太小，對其餘兩條隧道分流作用並不顯著。他又稱，推行三隧分流目的是希望部分駕駛者在非繁忙時間出行，改善塞車情况，失望政府押後實施「不同時段不同收費」，建議在晚間為西隧試行不同時段不同收費，作為推行下階段計劃的參考。

實政圓桌議員田北辰認為分兩階段分流可避免引起混亂，但認為收費調整「力度不夠」，未能改變市民使用隧道習慣。他建議西隧減至50元，而紅隧及東隧加至35元，分流效果會較明顯。

香港汽車會會長李耀培認為，部分駕駛者有實際需要使用紅隧，即使兩隧加價，擔心未能發揮分流作用，隨時「三隧齊塞」，建議劃一隧道收費，令駕駛者毋須考慮費用差異，按實際需要選擇隧道過海。

的士劃一25元 業界料半數轉西隧

的士擬劃一三隧收費25元，即變相紅隧加價、西隧減價。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，以往的士司機為節省成本，空車時也會在紅隧過海，日後西隧減價，料一半司機或選擇改從西隧過海，以賺取更多時間「走多幾轉」爭取生意。