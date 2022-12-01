港聞

港聞二

私家車駛紅隧東隧 明年8月加至30元 西隧減至60 議員車會質疑分流成效

【明報專訊】西區海底隧道專營權明年8月1日屆滿，政府計劃收回西隧後，8月2日起分階段調整3條過海隧道收費，首階段紅隧及東隧私家車收費加至30元，西隧則減至60元，另劃一三隧的士收費25元，冀達分流效果。運輸及物流局稱會在收回西隧一年內檢視情况，於下階段引入「不同時段不同收費」，進一步改變駕駛者出行習慣。有立法會議員認為，新收費方案對分流作用有限，甚至造成「三隧齊塞」；香港汽車則會稱部分駕駛者未能採取彈性上班時間，「不同時段不同收費」不合理，建議劃一隧道收費，令駕駛者按實際需要選擇隧道過海。

下階段分時段收費 議員失望押後

運輸及物流局昨向立法會交通事務委員會提交文件，提出3條過海隧道的擬議收費方案，建議分兩階段調整3隧收費，首階段三隧繼續維持全日固定收費，紅隧和東隧的私家車收費劃一加至30元，以維持現時整體過海交通流量；至於下調西隧收費，政府稱是為回應市民期望，亦可避免引發大量額外車流，建議由現時75元減至60元。

的士方面，政府建議三隧收費全日劃一為25元，可避免沒載客的士集中使用收費較低的紅隧和東隧回程，減輕該兩條隧道的壓力。其他車種收費維持不變。

文件又稱，政府會在收回西隧並調整3隧收費後，在一年內檢視情况，引入「不同時段不同費」，但文件未進一步披露細節。據了解，早前政府曾諮詢部分立法會議員，有與會議員引述，下階段計劃會按繁忙（上午7至9時、下午4至8時）及非繁忙（下午8時至上午7時）時段調整收費，進一步改變駕駛者出行習慣。局方亦稱，當局計劃明年第一季開展相關法例修訂予以落實，並於收回西隧後實施新收費安排。

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌認為，西隧收費減幅太小，對其餘兩條隧道分流作用並不顯著。他又稱，推行三隧分流目的是希望部分駕駛者在非繁忙時間出行，改善塞車情况，失望政府押後實施「不同時段不同收費」，建議在晚間為西隧試行不同時段不同收費，作為推行下階段計劃的參考。

實政圓桌議員田北辰認為分兩階段分流可避免引起混亂，但認為收費調整「力度不夠」，未能改變市民使用隧道習慣。他建議西隧減至50元，而紅隧及東隧加至35元，分流效果會較明顯。

香港汽車會會長李耀培認為，部分駕駛者有實際需要使用紅隧，即使兩隧加價，擔心未能發揮分流作用，隨時「三隧齊塞」，建議劃一隧道收費，令駕駛者毋須考慮費用差異，按實際需要選擇隧道過海。

的士劃一25元 業界料半數轉西隧

的士擬劃一三隧收費25元，即變相紅隧加價、西隧減價。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，以往的士司機為節省成本，空車時也會在紅隧過海，日後西隧減價，料一半司機或選擇改從西隧過海，以賺取更多時間「走多幾轉」爭取生意。

相關字詞﹕運輸及物流局 三隧分流

上 / 下一篇新聞

鄧炳強：烏市火悼念 現「顏色革命」雛形 指手法似反修例 料將「佔領」 議員：錯誤定性反增民怨
鄧炳強：烏市火悼念 現「顏色革命」雛形 指手法似反修例 料將「佔領」 議員：錯誤定性反增民怨
多內地生拒受訪 願答者：只不滿疫策盼中央關注
多內地生拒受訪 願答者：只不滿疫策盼中央關注
報道謂釋法設指定律師 杜淦堃陳弘毅稱不必
報道謂釋法設指定律師 杜淦堃陳弘毅稱不必
FCC准續租 縮至3年 增國安條款
FCC准續租 縮至3年 增國安條款
情節嚴重級別須至少囚5年 上訴庭裁理大生敗訴 認罪扣減後 國安案刑期不可低於下限
情節嚴重級別須至少囚5年 上訴庭裁理大生敗訴 認罪扣減後 國安案刑期不可低於下限
判決影響前《蘋果日報》6高層等4國安案
判決影響前《蘋果日報》6高層等4國安案
量刑起點不同 陳弘毅：非代表求情不重要
量刑起點不同 陳弘毅：非代表求情不重要
因猥褻罪正服刑 前警認25項欺詐盜竊
因猥褻罪正服刑 前警認25項欺詐盜竊
港鐵出軌事故 被問懲罰高層否 林世雄稱「表現掛鈎薪酬」須考慮
港鐵出軌事故 被問懲罰高層否 林世雄稱「表現掛鈎薪酬」須考慮
精神病青年涉弒母 伴屍數天藏暗格
精神病青年涉弒母 伴屍數天藏暗格
流感門診名額遜去年 醫局：疫熾或再減
流感門診名額遜去年 醫局：疫熾或再減
愛滋門診需求料增 醫局：服務量無上限
愛滋門診需求料增 醫局：服務量無上限
中槍周柏均囚6年 官：傷勢自招 批辯方誇大病况 無助求情
中槍周柏均囚6年 官：傷勢自招 批辯方誇大病况 無助求情
簡約屋兩選址屬私地 團體質疑為發展商搭路
簡約屋兩選址屬私地 團體質疑為發展商搭路
疑行錯路 機場旅巴撞壆10傷
疑行錯路 機場旅巴撞壆10傷
理大外集結罪脫 羅健熙：沒想過 官指政客身分到場經計算 但證據不足定罪
理大外集結罪脫 羅健熙：沒想過 官指政客身分到場經計算 但證據不足定罪
羅原料獄中連任 不怕做民主黨「末代主席」
羅原料獄中連任 不怕做民主黨「末代主席」
人代選舉41人爭36席 逾2/3屬「新人」
人代選舉41人爭36席 逾2/3屬「新人」
藥店涉以「錢」代「斤」及逼客付款 3人被捕
藥店涉以「錢」代「斤」及逼客付款 3人被捕
星航復派A380飛港 本月起加班 指港復常較慢非旅客首選 信兩地可並列航空樞紐
星航復派A380飛港 本月起加班 指港復常較慢非旅客首選 信兩地可並列航空樞紐
二價疫苗今可打 科委會商能否當第三第五針
二價疫苗今可打 科委會商能否當第三第五針
大灣區GBA專題：港大學攻灣區 增升學選擇
大灣區GBA專題：港大學攻灣區 增升學選擇
刺警男自戕案開死因庭 兄：不知政治取向職業 遇襲警：留14厘米傷口 至今未能執勤
刺警男自戕案開死因庭 兄：不知政治取向職業 遇襲警：留14厘米傷口 至今未能執勤
助襲警工程師買機票 女友圖礙司法罪成
助襲警工程師買機票 女友圖礙司法罪成
海富苑謀殺案疑涉桃色糾紛 鄰居：單位常傳呼救打鬧聲
海富苑謀殺案疑涉桃色糾紛 鄰居：單位常傳呼救打鬧聲
尊子漫畫
尊子漫畫