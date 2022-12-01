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港鐵出軌事故 被問懲罰高層否 林世雄稱「表現掛鈎薪酬」須考慮

【明報專訊】港鐵荃灣線油麻地站11月13日發生出軌事故，逾百乘客在車尾逃生門斜道撤離，沿路軌行往旺角站月台疏散。運輸及物流局長林世雄昨在立法會上回應議員質詢表示，港鐵已提交初步報告，並已成立調查委員會，邀請專家查明事故成因，他指港鐵須於事故後兩個月內向政府提交詳細調查報告。被問到會否就服務延誤事故懲罰港鐵高層，林世雄表示會要求港鐵每年向管理層發放與表現相關薪酬時，須考慮與嚴重服務延誤事件的情况和責任。

林世雄表示，港鐵就11月荃灣線事故提交初步報告顯示，事故與列車和軌旁的金屬護欄組件發生碰撞有關，指港鐵已檢修港鐵網絡內相類似的金屬護欄組件，亦會檢視整個鐵路網絡的軌旁設施及構築物，並探討利用科技實時監察。他表示，港鐵成立的調查委員會提交的詳細報告，將交代改善措施及落實計劃。

接連「炒梯」 稱會加強宣傳教育

11月港鐵柴灣站和尖沙嘴站接連發生扶手電梯「炒梯」事故，林世雄指表示，港鐵已安排註冊自動電梯承辦商檢查扶手電梯，發現兩宗事故均與乘客的鞋或衣物楔入梯間有關，他表示港鐵會加強宣傳教育市民正確使用扶手電梯。林世雄又稱，2020及2021年機電署分別進行了408次及418次鐵路設施或系統檢驗，超過檢驗次數指標約5%；而截至今年9月，機電署已進行372次相關檢驗，達2022年全年420次的指標近九成。

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