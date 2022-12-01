因猥褻罪正服刑 前警認25項欺詐盜竊

被告代號為FSL，正因另一案件服刑，他涉於家中在兒子面前播放色情片自瀆，以及以藤條威嚇兒子一同自瀆，早前經審訊後被裁定兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及兩項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪成，判囚48個月。

案情指被告在2015至2016年間，三度向警察儲蓄互助社申請貸款，獲批44.4萬元，惟他沒申報已向其他銀行或財務機構貸款約342萬元。

稱子肝生蟲騙小姨17萬

案情續指被告在2018年9月致電小姨，提到當時他的12歲兒子患肝病，須服用自費藥物，否則會死，又指兒子肝生蟲，須自費買杜蟲藥，後來又說大部分蟲已被殺滅，惟在激光手術殺掉餘下一條蟲之前，須買藥令蟲昏迷，然而蟲不久已擴散至腦部，須採用電療法。被告又告知小姨，該蟲留在腦部時間過長，致腦部出現一個孔，須施手術修補，「否則腦漿會從鼻孔流出」。

案情又指被告聲稱手術成功後要為兒子買保肝藥，又說他和兒子均被診斷患上威爾遜症。小姨共借出16.9萬元，被告只償還了3000元。醫療報告顯示，其子無肝病，被告則有妄想症，曾因與妻口角而過量服藥企圖自殺；被強制入院前，又吩咐兒子到學校天台假裝企跳或被綁架，以向妻索取金錢。

案情續提到被告於2019年9月在網上結識一名誤墮求職騙局的陳姓女子，被告聲稱可為她追回被泄露的個人資料，其間陳披露曾墮入走私黃金騙局，報案後遭黃金公司威脅，被告稱會協助應付，順道提及自己患癌，需錢買標靶藥，誘使陳交出共6.2萬元。

結識時自稱大狀 偷女友11萬首飾

同年11月，被告自稱大律師，在網上結識另一女子並成為情侶，女方將總值11萬元首飾放在夾萬，被告卻稱內有「污糟嘢」不得打開，事後女方發現首飾遺失，部分遭被告典當。被告又訛稱女友前夫會與她爭女兒撫養權，已替她支付律師費，要求她清還。被告再指她的銀行戶口有可疑交易，正被警方調查，着她交出8張提款卡及信用卡，女友後來發現多宗未授權交易，在案中共損失約40萬元。各受害人先後報警，被告前年5月被革職，7月被捕。

【案件編號：DCCC 496/21】