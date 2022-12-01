判決影響前《蘋果日報》6高層等4國安案

前《蘋果日報》案6名高層，以及涉嫌與壹傳媒創辦人黎智英一同請求外國制裁香港的「12港人」李宇軒和律師助理陳梓華，分別承認串謀勾結外國或境外勢力罪。控罪同樣設刑期分級制，「罪行重大」判10年以上至終身監禁，其他情况則判3至10年監禁。兩案早前提訊時，分別提到要待本案有關最低刑期及認罪刑期扣減爭議的裁決。

組織「光城者」串謀煽動顛覆國家政權案，亦曾提及等候本案就最低刑期的裁決。主審區域法院法官郭偉健界定5名未成年被告屬「情節輕微」，可判處5年以下刑期，毋須處理刑期下限問題，終判5人入教導所；另外兩名成年被告則押後至明年2月判刑。

另一宗須等候本案裁決的國安法案件，是港大學生會評議會通過七一刺警案疑犯梁健輝悼念議案，涉案4名港大生被控宣揚恐怖主義罪，根據國安法，該罪「情節嚴重」者判囚5至10年，「其他情形」則處5年以下監禁、拘役或管制，此案被告尚未答辯。

（港區國安法）