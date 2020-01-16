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FCC准續租 縮至3年 增國安條款

【明報專訊】曾遭中國外交部駐港公署批評的香港外國記者會（FCC），會址獲政府批准續租，租期由過去7年縮減至3年，並加入有關國家安全條款，政府可在影響國家安全利益下即時中止租約。

原租期7年 政府：靈活運用歷史建築

FCC昨公布接受續租並日內簽約，主席瑞凱德（Keith Richburg）接受查詢表示，較短的3年租約不影響該會規劃，也期望今次約滿後再獲續租。至於國安條款，瑞凱德強調FCC遵守所有香港法律，「我們是外國來的，但不是勾結，所以我們不擔心」。他又稱，未來也會再次邀請特首李家超出席演說，但停辦的人權新聞獎則不會復辦。

政府發言人說，經考慮後已向FCC提出以市值租金批出新租約。至於3年的租約期，政府解釋，經產業署出租歷史建築物的租約年期定為3年，可令歷史建築靈活運用，並讓租客有一段合適時間安排營運。

記者出身的民主黨前主席劉慧卿為FCC會員，她說知悉獲續租便放下心頭大石，若不准續約，給予香港及國際社會的信息很差，令人憂慮。她續稱，以往為期7年的租約算長亦不常見，相信縮短成3年不會有太大問題；至於租約新增國安條款，她稱《港區國安法》是香港法律，無論記者與否都須守法。她說，如今FCC不用搬遷，希望當局不會施壓，並特別呼籲要告訴李家超新聞言論自由就是「香港的DNA」。

位於中環下亞厘畢道2號的FCC會址是一級歷史建築，今次是在明年1月1日約滿前約一個月續約。至於FCC旁的藝穗會，文體旅局稱租約明年3月屆滿，政府會適時考慮租約安排。

相關字詞﹕香港外國記者會

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