報道謂釋法設指定律師 杜淦堃陳弘毅稱不必

高等法院今日開庭，預計會處理律政司提出押後壹傳媒創辦人黎智英的案件。杜淦堃以個人名義回應本報，說若推行指定律師的安排，本地可參與國安法案件律師的範圍收窄，做法令人擔心，以什麼準則挑選及是否審查大律師都會引起關注，他不排除有大律師索性不接國安法案件。

譚耀宗：應以特首提請為準

人大常委譚耀宗向本報說，目前有不同說法的猜測，但應以特首李家超提請的釋法要求為準，即只限於對海外律師參與國安案設限制。陳弘毅則估計，人大常委會或會解釋港區國安法第63條，即保密規定適用於香港人員，意味需要本地執業資格參與案件。

譚耀宗補充，暫未收到常委會開會的通知，相信難因香港出現法律問題便隨時召開會議。根據人大常委議程，本身安排在12月底開會。

基本法委員會委員梁美芬說，指定律師的做法值得討論，但認為可能要由法律專業團體討論，並以行業守則的方式處理。她說，國安法草擬時曾討論是否要如指定法官一樣有指定律師，最終在法律上留白。

梁美芬：草擬時曾討論 最終留白

法律界議員林新強不反對「指定律師」的做法，因其他地方也有類似安排，但認為不是很需要，也不是特首提請人大釋法範圍，「不用炒得太熱」。

全國政協、律師會前主席蘇紹聰說，目前提請釋法是圍繞在香港無執業權的外國律師，未針對本地指定律師。他說，同時有內地與香港執業資格或通過大灣區律師試的律師更適合協助法庭解釋國安法，但不認為只限他們參與國安案。