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多內地生拒受訪 願答者：只不滿疫策盼中央關注

【明報專訊】大學近日接連有悼念新疆烏魯木齊火災死難者的活動，昨日未見有集體舉「白紙」行動，但香港大學昨午有人張貼8張寫毛主席語錄及「一個健康的社會不該只有一種聲音！」等標語的紙張，以及一張白紙，有學生駐足觀看及拍照。校方先後有約10名職員及保安員到場輪流拍照，索取上級指示後由一名保安員撕走標語。記者在校內嘗試就保安局長鄧炳強昨日形容示威屬「再次顏色革命雛形」的言論訪問最少13名內地生，有10人一聽到「白紙」二字便耍手擰頭，說「不好」便急步走。

肯受訪的港大博士生X（化名）表示，本港在2019年反修例事件前以舉白紙等方式表達不滿很正常，對於同學在《港區國安法》落實後仍敢於發聲，X形容他們「幾勇敢」。他說，內地生近日在校園、中環及文明里等地方聲援內地示威，「可以更加看清香港2019年的處境」。對於鄧炳強「顏色革命」說法，他稱中央政府及內地媒體很容易把市民表達訴求硬說成革命，強調同學只是想中央多關注民生。

港大博士生Echo（化名）表示，若有同學因參與示威被捕，反會令日後示威更激烈。對於「顏色革命」說法，他稱同學主要不滿內地強制做核酸及封區，勞民傷財，認為局長說法「少少過火」。他又說，港大內地生有在Telegram群組討論，但擔心有「網安」監控對話內容。

另一內地生黎同學表示，鄧炳強以局長身分形容示威為「顏色革命」屬「政治正確」，但認為局長毋須這樣「積極」回應事件，亦不應怪責學生。黎同學認為，目前較難公開支持及參與活動，但心裏是支持的，亦擔心參加活動的同學會被捕。

「說不怕是假的」 遊行者清理手機相冊

另外，在港內地人白小姐（化名）周二晚參與了文明里的遊行，對於特區政府的表態「說不害怕是假的」，稱已做了部分準備工作，包括清理手機相冊及文件，暫時退出相關通訊群組，改以「點對點聯繫」為主，還就錄口供等方面諮詢了法律界朋友。

相關字詞﹕內地生 港大 新冠疫情 烏魯木齊公寓火災 白紙

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