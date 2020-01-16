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鄧炳強：烏市火悼念 現「顏色革命」雛形 指手法似反修例 料將「佔領」 議員：錯誤定性反增民怨

【明報專訊】新疆烏魯木齊火災觸發內地多地示威，本港連日均有悼念和聲援活動。保安局長鄧炳強昨稱，留意到近日出現以紀念為名但試圖煽動針對中央的活動，形容是「顏色革命雛形」。他稱有人舉起要求領導人下台或批評濫權的字句，或觸犯國安罪行，呼籲市民切勿參與危害國安活動。有立法會議員認為，市民表達意見並非一定反政府。有參與示威內地人說，早預料政府會以「煽動」等罪狀加諸示威者身上。

在港內地人：早料「煽動」加諸示威者

新華社前日報道，中央政法委書記陳文清表示堅決維護國家安全和社會穩定，「要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為」。事隔一日，鄧炳強昨出席立法會會議後主動見記者稱，留意到大專院校和街頭出現「以紀念烏魯木齊事件作為名義，試圖煽動針對中央的活動」，有2019年反修例積極分子參與其中，形容屬「再次顏色革命的雛形」。

鄧炳強形容，近期示威手法與反修例示威相似，包括在「以反華為主」的社交平台策劃活動，刻意挑起矛盾和組織示威，並以大專院校作基地、使用相同道具等，更估計稍後將「佔領街頭」，發生大型暴動。他批評有人死心不息，認為要防患於未然，亦說大專院校管理層有責任防止違法事件發生。

舉「下台」「濫權」字句或違國安例

被問舉白紙示威是否已觸犯危害國安等相關罪行，鄧稱視乎情况及圖謀，近日有人示威時舉起寫有要求領導人下台或批評濫權的字句，是想顛覆政權，或違反國安法例。

對於大部分示威參與者是內地學生，他強調執法一視同仁，「不是說你是內地學生就無事」。至於警方會否展開拘捕，他說是要提醒年輕人，社會出現不穩定徵兆，「唔通等汽油彈掟咗、等大學被人燒咗，我才出來？」

在港內地人白小姐（化名）周二晚參與示威，對於「顏色革命」說法，她認為政府是意圖模糊被定性為「顏色革命」的2019年反修例運動和今次示威，「以便最後可用國安法控罪」。她說，「境外勢力」在內地輿論常用於針對不同意見者，而此次席捲全國的示威活動，亦被不少人指控為「境外勢力」、收了外國媒體等境外組織的錢。

選委會界別議員江玉歡認為，抗疫3年市民充滿壓力，加上經濟不景，市民僅表達意見，不是反政府，憂慮當局錯誤定性招致反效果，令市民以為政府不明白訴求，反引發更多不滿。她冀政府先研究示威原因，紓緩市民壓力而非「撳熄壓力」，亦不應先為抗議貼上標籤。

新思維議員狄志遠質疑，將近期示威定性為顏色革命是「過度演繹」，內地民眾主要抗議防疫措施，多個省市亦對訴求有正面回應。

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