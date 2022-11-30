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2022年11月30日星期三
港聞二
家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
上學3年從未全日課 小三生期待
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
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流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
愛滋病5年策略 9目標6未達
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
七旬翁倒斃近清水灣石灘
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
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【明報專訊】（請看附圖）
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