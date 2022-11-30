音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚

《歡樂今宵》歌唱比賽曾擊敗張學友

被告李廷川（現59歲）被控兩項非禮、一項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為，以及一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪。他早前在法官裁定其招認證供可呈堂後，改為認罪。辯方求情稱，被告患老人癡呆症，須定時覆診；辯方指事主X因不出庭作供，控方一度不提證供起訴，但案件其後繼續檢控，冀法庭考慮被告被捕至今5年，承受不少壓力，酌情輕判。

辯方：被告患老人癡呆 無證據事主有創傷

案情指被告在印刷廠工作，亦是業餘游泳教練兼結他導師。他2010年經當時女友Y介紹認識Y的胞妹X。被告2011年4月起受Y所託教X游泳及音樂，被告會駕車接載X從西灣河寓所到荔枝角公園游泳池上課，下課後送她返家。4項控罪發生於2011年6月1日至7月31日。被告一次游泳課後駕車載X回家時將左手伸進X短褲內，觸摸其陰部8至10秒。被告另曾與X在大浪灣泳灘游泳時，隔着X的泳衣觸摸其私處約5至6分鐘。

餘下兩罪指被告在柴灣祥利工業大廈辦公室內教X口交、吮X手指示範、教X幫他口交。被告另在旺角寓所內與X非法性交，被告先擁抱和吻她，後他躺在地，着X坐上他身上；被告沒用避孕套，有射精。被告2017年7月被捕，警誡下承認控罪，並指他2011年4、5月起對X產生感情，同年與X成為情侶。

【案件編號：DCCC 242/20】