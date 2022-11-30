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城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升

【明報專訊】「城市售票網」購票系統經常被人詬病於演唱會、舞台劇等公開發售時「網絡大塞車」，致市民一票難求，康文署昨公布明天（12月1日）起該網將推出新售票系統，並引入雲端技術平台增加系統容量及彈性，署方稱，料在受歡迎節目開售日，同一時段內可容納的購票人數可由現時約2000增10倍至約兩萬，並可視乎需求提升容量。

增虛擬排隊功能 實時看輪候人數時間

城市售票網今晚8時起將暫停服務以作最後準備，新系統明日中午12時推出。署方昨公布，系統除了新增容量，亦增設虛擬排隊功能（見表），顧客在繁忙時段輪候登入時可查看實時輪候前方人數和輪候時間，亦會為正在發售門票的受歡迎節目和其他節目提供多個分流。城市售票網售票處及部分康文署場地明日起亦會推出全新自助售票機，供顧客購票和取票，新流動購票應用程式「URBTIX」同日推出，日後網上、流動應用程式和電話購票收取9元手續費，較現時8元上調，在自助售票機和售票處買票則毋須手續費。

騰訊旗下內地科企公司「天津貓眼微影科技有限公司」前年10月底以9170萬元向康文署投得7年城市售票網營運權合約，原定今年1月接手提供新票務系統及營運服務，惟最終延遲近一年才啟用。康文署曾解釋稱疫情影響研發進度，但未提貓眼須否就延期罰款。翻查招標條款，條款列明新系統須同一時間處理不少於3000個用戶交易，在熱門活動開賣時更要自動提升至可同時處理10萬宗。署方昨公布新系統時未提及可達以上容量，至本報查詢後回覆稱料系統可按合約要求，配合需要提升容量至10萬宗。

方保僑：塞車因自動程式買票 實名制才治本

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，新系統所指的分流功能，原理應為將購票人分流至不同伺服器，料可增加市民成功進入網站機會，惟網上購票塞車，大多是因為有人設計自動程式進入網站大量購票，故需視乎新系統攔截相關程式的功能是否有效，並建議落實購票「實名制」，從源頭入手縮減整體購票人龍。署方昨向本報補充，新系統有加強防止自動程式購票的多重設備，並有打擊門票炒賣功能，如抽籤分配購票時段、動態二維碼電子門票等，供節目主辦機構按需要採用。

現時城市售票網票務系統由「購票通（Cityline）」營運，其主席及執行董事許丕績昨向本報透露，MIRROR演唱會開售時同一時間有「成幾廿萬人衝入系統」購票，新系統如可達10萬，料可「紓緩少少」網絡塞車，長遠如要再增加系統容量，技術上不難但成本高，按政府批出的合約價格，相信從營運者角度也會「怕蝕」，需考慮可否有合理回報。許又指增設自動售票機，有多個購票渠道是好事，但亦擔心排隊黨借此再現，盼署方屆時實施適當管理。

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