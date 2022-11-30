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港聞二

醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認

【明報專訊】29歲醫生涉嫌下體貼有震蛋並在港鐵車廂內三度挨近一名18歲少女臀部，他否認一項非禮罪受審。控方指他在警誡下承認曾放置震蛋在下體「頂個女仔patpat攞快感」，辯方爭議被告並非自願簽署確認口供，案件昨在西九龍裁判法院續審。辯方陳辭指被告被扣押在太子站警務室長達25分鐘，因遭到警員「打嚇氹」才招認。暫委裁判官王詠文將案押後至12月30日就特別事項裁決。

被告李永熙（29歲）否認於今年4月15日，在一列由深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。

扣押警務室25分鐘

警稱「傾閒偈」

辯方陳辭稱，負責截停被告的警員麥江峰曾說看到被告的陰莖兩旁貼着兩個震蛋，各連接控制器，當時感到震驚，更指「唔敢相信我眼中見到嘅事實」，然而麥及其他作供警員堅稱，他們不曾討論涉事裝置。辯方質疑，早前一對男女疑在啟德一私人屋苑露台進行性行為，多名與案不相關的警務人員都曾登入警隊內部系統查看女事主容貌，認為本案而言，同隊且調查同一事件的警員們，不可能沒互相討論。

辯方續稱，麥確認從太子站警務室返回旺角警署的路程很短，亦有足夠人手將被告帶返警署，但當日卻將被告扣押在警務室25分鐘，麥與同袍的解釋是與被告「傾閒偈」，辯方質疑說法不合理，警員的證供亦不可信，反之，事實就如被告作供所指，他在錄口供時遭警員「打嚇氹」，才會招認。

【案件編號：WKCC 1235/22】

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