醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認

被告李永熙（29歲）否認於今年4月15日，在一列由深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。

扣押警務室25分鐘

警稱「傾閒偈」

辯方陳辭稱，負責截停被告的警員麥江峰曾說看到被告的陰莖兩旁貼着兩個震蛋，各連接控制器，當時感到震驚，更指「唔敢相信我眼中見到嘅事實」，然而麥及其他作供警員堅稱，他們不曾討論涉事裝置。辯方質疑，早前一對男女疑在啟德一私人屋苑露台進行性行為，多名與案不相關的警務人員都曾登入警隊內部系統查看女事主容貌，認為本案而言，同隊且調查同一事件的警員們，不可能沒互相討論。

辯方續稱，麥確認從太子站警務室返回旺角警署的路程很短，亦有足夠人手將被告帶返警署，但當日卻將被告扣押在警務室25分鐘，麥與同袍的解釋是與被告「傾閒偈」，辯方質疑說法不合理，警員的證供亦不可信，反之，事實就如被告作供所指，他在錄口供時遭警員「打嚇氹」，才會招認。

【案件編號：WKCC 1235/22】