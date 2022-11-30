港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年

統計處最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，本港今季的勞動人口為345.05萬，按季增加1.95萬，但該數字比去年同期少6.17萬。至於今季25至39歲勞動人口則為113.73萬，按季多2100人，屬去年第四季以來首次錄得按季增長，不過較去年同期少5.13萬，亦較兩年前同期少8.33萬。今季專上教育學位勞動人口為123.51萬，按季增3.89萬，按年增1500人，但仍較兩年前少3.72萬。

另外家庭住戶每月入息中位數為28,500元，較上季高1400元，亦較去年同期多1300元，而今季的家庭住戶每月入息中位數是3年來最高。

按季增兩萬

李兆波：因疫情回落畢業季

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向本報表示，近來新冠疫情回落令經濟稍為恢復，職位增加，同時正值畢業季，使今季家庭入息中位數和勞動人口增加。他提到，畢業生求職或有錯配，如遇不適合工作會轉工，待調整期後相關勞動人口會下降。

李表示，勞動人口缺口大，部分行業難請人，如餐飲及航空業，預測勞動市場在聖誕旺季仍難見復蘇。

外商流失加上政治因素

料跌勢維持至明年

李兆波表示，本港檢疫政策嚴，致香港對人才吸引力不大，加上最近黎智英聘外籍律師案等政治因素，會令外商流失，人才和職位均減少，稱如不取消所有入境檢疫限制，料勞動人口跌勢持續最少到明年上半年。他分析，25至39歲家庭負擔較小，或較容易移民，反而有較多40歲以上的在港擁有資產，此年齡組別較少考慮移民。

按年逾11萬人淨遷移

據統計處數字，本港淨移出數字亦見升勢，至今年中按年有11.32萬人淨遷移。移民顧問胡康邦表示，近年多國針對港人推出「救生艇」政策，改變港人外流模式，如加拿大的「Stream A」計劃只要求香港學生到當地進修一年便可申請永久居留，尤其有利25至39歲包袱較輕的青年外闖，「以前通常留學讀完書就回港」。

勞工界立法會議員周小松表示，勞動人口近兩個月逐步回升，但趨勢會否持續仍視乎疫情發展及通關等因素，但對於中長期勞動人口推算仍不樂觀。他建議當局推出措施鼓勵在疫情期間離開勞動市場的市民重投工作，例如需照顧家庭的婦女。