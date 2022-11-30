愛滋病5年策略 9目標6未達

再訂10目標 倡研流動自我檢測

顧問局於上一份策略訂下9項目標，當中「90%感染者得悉受感染」、「90%正接受治療者能抑制病毒量」及「新生嬰孩零個案」達標，其餘6項於去年終期檢討未達標，包括高風險群組過去一年內檢測率目標為八成，但2020年中期檢討中，該群組檢測率只介乎60%至75%，當中男男性接觸者及注射毒品者於去年終期檢討僅60%和67%，跨性別者及女性性工作者則未有評估。顧問局解釋，非政府組織於新冠疫情下難接觸高風險社群，檢測服務亦須關閉或暫停。

高風險群組獲發免費安全套比率亦未達標，上一份策略目標六成男男性接觸者過去一年獲發免費安全套，注射毒品者目標則為九成，惟去年終期檢討相關比率分別僅41%及76%，較5年前無明顯改進。

新一份策略訂下10項於2026年前達成的目標，包括將感染者得悉受感染、確診感染者接受治療及正接受治療者能抑制病毒量比率由90%調高至95%，以及九成高風險群組獲適當預防服務。策略亦建議開發新檢測模式如流動檢測及自我檢測，提供資訊予潛在用戶以選擇合適檢測套裝，並推動高風險群組常規檢測。安全套方面，策略目標至少七成男男性接觸者及跨性別者，以及逾九成女性性工作者及注射毒品者於過去一年獲發免費安全套。

第三季增97宗感染 12新確診

衛生防護中心昨公布，今年第三季新增97宗愛滋病感染個案，涉80男17女，其中67人透過性接觸受感染，亦有一人經注射毒品受感染，並新增12宗確診個案。