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10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號

【明報專訊】新疆烏魯木齊10死9傷火災觸發內地示威抗議，連日來本港多間大專院校有悼念活動，有人在網上號召昨晚8時半在全港多處悼念，其中在油麻地上海街及文明里休憩處有10多人出席，一度沿上海街遊行，部分人被警方截查後放行。

在文明里休憩處，部分人舉起白紙及寫有「不要核酸要吃飯」紙張，又合唱《國際歌》。他們其後沿上海街游走，晚上約8時50分，大批警員到場，在永星里及上海街交界行人路拉起封鎖線，截查約7名穿黑衣女子。警員抄下各人身分證資料，並用普通話問誰是發起人、聚集目的為何，又從她們的背包搜出白紙及寫有字句的紙張。晚上9時35分，被截查者獲准離開。

港大10人聚集 保安叫證學生身分

另外，昨傍晚6時許，一名港大內地女生在港大百周年花園高舉以簡體字寫有「境內勢力 濫用公權力」、「拒絕新冠恐慌」的紙張，地上放有小燭光，並高呼「不獨裁 要民主」、「不要民革要改革」、「No PCR test」等口號；其後再有約10人加入舉白紙，強調自己是中國公民，不是境外勢力，中國應該有不一樣的聲音。其間有保安疑拍攝示威者，要他們出示證明以確定其港大學生身分，並要求吹熄蠟燭。此時有聚集者情緒激動說「學校應該保護學生」、「學生冇錯」。聚集者至晚上8時許散去。

港大：貼守則助秉持尊重精神

港大學生會校園電視報道，校方昨在民主牆上新增「使用守則」，包括發文者須同時標記張貼之日期及學生編號、言論不可違反香港法律及大學「校園文明守則」，包括不可披露他人私隱、針對特定群組表達辱罵及冒犯言論、誹謗、仇恨言論等。守則又限制學生每次貼不多於兩張A4紙，為期14日，違者校方有權移除帖文。港大稱有關通告旨在列明使用守則，以便同學秉持互相尊重精神發表及交流意見。

科大移除「白紙革命」文宣

嶺大：倘不違法 校方會支持

另外，科大昨有人在「大字報牆」張貼寫有「白紙革命」等文宣，被保安移除。科大回應稱，大字報牆使用守則訂明必須以實名登記，張貼內容應闡明事實及論點，且不能涉及侮辱、歧視、暴力、仇恨、煽動情緒、宣傳或任何違法信息，違守則的帖文會被移除。嶺大昨亦有一名學生在校園高舉白紙，嶺大校董會主席姚祖輝稱只要不違法，校方會支持他們所做的事。

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