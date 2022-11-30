港聞

港聞二

前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪

【明報專訊】港姐前冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷去年2月上載疑將小貓放入洗衣機開動旋轉的短片，她受審後被裁定殘酷對待動物罪成，判80小時社會服務令。黃綺婷不服定罪提出上訴，案件早前在高院原訟庭審理，法官昨頒下判辭表示，原審裁判官在評估被告證辭時出錯，被告自稱不是拍片或按下洗衣機鍵的人，其說法「可能是真的」，故判黃綺婷上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。

律政司曾稱倘原審出錯或申重審

上訴人黃綺婷（28歲）已完成80小時社服令。上訴聆訊時，律政司提及若法官判原審裁判官出錯，可能要求發還案件重審。

高院法官黃崇厚總結案情稱，上訴人原審時親自作供，稱一名名叫Yan的友人案發時在她家中留宿，Yan在她洗澡時攝錄片段並傳送給她，她發現貓沒異樣，身體亦無濕，片段可見洗衣機內筒未轉動，洗衣機門沒鎖上，故她相信片段是虛假的，並上載至社交媒體。上訴人又稱，片段中按下洗衣機鍵的手不是她的。

黃官在判辭中指出，原審暫委裁判官馮念偉在裁決中，提及辯方沒任何客觀佐證支持上述辯方案情，以及會以「相對可能性」標準評估其證供。黃官認為「這明顯令人擔心」裁判官未能準確掌握涉及的法律原則，故未能同意原審裁斷穩妥，考慮裁判官在評估上訴人的開脫證辭時有誤，從根本影響定罪裁決是否穩妥，故裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪。

【案件編號：HCMA 144/22】

相關字詞﹕洗衣機 高等法院 黃嘉雯胞姐 虐貓

上 / 下一篇新聞

家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
上學3年從未全日課 小三生期待
上學3年從未全日課 小三生期待
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
今日賽程
今日賽程
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議
指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
愛滋病5年策略 9目標6未達
愛滋病5年策略 9目標6未達
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
七旬翁倒斃近清水灣石灘
七旬翁倒斃近清水灣石灘
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈