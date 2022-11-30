前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪

【明報專訊】港姐前冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷去年2月上載疑將小貓放入洗衣機開動旋轉的短片，她受審後被裁定殘酷對待動物罪成，判80小時社會服務令。黃綺婷不服定罪提出上訴，案件早前在高院原訟庭審理，法官昨頒下判辭表示，原審裁判官在評估被告證辭時出錯，被告自稱不是拍片或按下洗衣機鍵的人，其說法「可能是真的」，故判黃綺婷上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。
律政司曾稱倘原審出錯或申重審
上訴人黃綺婷（28歲）已完成80小時社服令。上訴聆訊時，律政司提及若法官判原審裁判官出錯，可能要求發還案件重審。
高院法官黃崇厚總結案情稱，上訴人原審時親自作供，稱一名名叫Yan的友人案發時在她家中留宿，Yan在她洗澡時攝錄片段並傳送給她，她發現貓沒異樣，身體亦無濕，片段可見洗衣機內筒未轉動，洗衣機門沒鎖上，故她相信片段是虛假的，並上載至社交媒體。上訴人又稱，片段中按下洗衣機鍵的手不是她的。
黃官在判辭中指出，原審暫委裁判官馮念偉在裁決中，提及辯方沒任何客觀佐證支持上述辯方案情，以及會以「相對可能性」標準評估其證供。黃官認為「這明顯令人擔心」裁判官未能準確掌握涉及的法律原則，故未能同意原審裁斷穩妥，考慮裁判官在評估上訴人的開脫證辭時有誤，從根本影響定罪裁決是否穩妥，故裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪。