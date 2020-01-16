國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」

阿哈拉在訪問中重申，連環出錯事件屬人為疏忽，上周二與陳國基會面時，已向特區政府確保事件並非故意，也沒有惡意或任何政治成分，特區政府已表示理解及接納道歉，且滿意總會解釋，又形容亞洲欖總已安排他親自到港解釋，「總不能覺得這樣都不夠」。他說，陳國基在會面中已轉達香港和中國人民的沮喪，他完全理解，總會將下定決心從錯誤中學習，忘掉過去向前看。

強調「沒有被迫見任何國家的警察」

阿哈拉稱，總會將應邀出席與警方會面，強調總會「沒有被迫去見任何國家的警察」，為表尊重將配合警方行動，已指示行政總裁出席會面時「坦白回答所有問題」，又指「沒有事情需要隱瞞」。

港隊早前於亞洲七人欖球賽韓國站及15人欖球世界盃外圍賽時，發生國歌及區旗連環出錯，至上周六（26日）港隊在亞洲系列賽阿聯酋站作賽，再被發現比賽隊徽一度錯誤顯示為斯里蘭卡隊，約20秒後才更正。阿哈拉回應時稱，事件為「配圖失誤（graphic mistake）」，其他隊伍也有發生，形容事件「很不幸但並非故意」。