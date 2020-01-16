警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫

投訴遭警員碰撞 被指說法不實

被告周祖樑（42歲），被控於2020年12月3日，在灣仔投訴警察課報案中心明知地提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，他不認罪。

審訊透露，被告當日與警員在警署訓示室爭執，後有警員將他帶走，一同乘搭升降機離開。被告早前自辯稱，他曾情緒失控，遭警員按肩膊及以粗言指罵等，事後向投訴警察課投訴。投訴課調查後，認為被告說法不實。

官稱不能安心接納警員供辭

指閉路電視見警員似押犯「奇怪」

溫官裁決稱，當日在場警員供稱被告單方面挑起爭執，但是同時在場的傳譯員表示雙方都有爭吵，法庭不能安心接納警員供辭。

溫官提及，閉路電視片段顯示警署升降機空間甚大，惟兩名警員與被告肩並肩站立，警員看似在押送疑犯，舉動「有點奇怪」，警員雖否認有意站近被告，但不能肯定警員說出完整真相。

溫官又稱，閉路電視鏡頭拍到數人步出升降機情况，但當中有一秒片段缺失，不能肯定警員是否有意與被告發生碰撞或身體接觸，被告所言可能屬實。

另外，溫官還表示，被告作為投訴人，只想向投訴課說出自己完整經歷，即使陳述有扭曲和不準確之處，可能基於被告個人感受和偏見，而非刻意誤導警方，例如被告和警員經過激烈爭吵，可能使用較強烈字眼，將警員拍肩說成「大力按肩」，但並不代表被告肯定自己陳述有錯誤，故裁定被告罪脫。

【案件編號：ESCC1147/21】