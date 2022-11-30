接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬

騙案增四成 「假冒官員案」事主1/3非本地人

警方表示，一名從上海來港工作的26歲內地男子，3月10日接到自稱衛生署職員的騙徒來電，指事主涉走私疫苗案件，事主其後按要求匯款1540萬至66個指定帳戶，至3月30日始覺受騙並報案。警方相信，港漂、內地生等接到騙徒來電未必敢與身邊人討論。警方6月曾邀請內地公安向他們解說辦案手法，重申不會要求事主轉帳等。另外，有12歲本地中一女生接到假冒官員來電指她洗黑錢，被騙外出與「調查員」見面及沒收電話，其間父母被勒索800萬，父母報警，沒有損失。警方認為事件反映不論年紀均有可能受騙，呼籲市民留意。

網上刷單求職騙案升近3倍最多

案件宗數升幅最多的是刷單等網上求職騙案，今年首三季升2.66倍至2252宗，合共損失達3.37億。有37歲失業女子墮電器刷單騙案，最初曾收回7800元本金及1300元佣金，最終被騙380萬。其餘主要騙案涵網戀投資及網購，首三季分別有1176宗及6050宗，涉款5.12億及5100萬。警方提醒，近一半網上情緣騙案結合投資，騙徒騙取事主信任後會游說事主投資，網購騙案則以低價貨品招徠，年輕人較易受騙。

警全民反詐大測試實驗 30萬人「受騙」

商業罪案調查科高級警司曾雅詩表示，整體而言騙徒接觸市民機率增加，不論年齡「有手機就可能被騙」，但市民防騙意識較低。她稱警方近日做「全民反詐大測試」社會實驗，過去兩周在網站、社交平台、巴士車身、報紙等刊登4款廣告，又印製路邊橫額、大型廣告牌及84萬張傳單，標榜送機票、主題樂園門票等，兩周內已有近30萬人次掃描廣告上二維碼，被轉至警方的防騙網站i-got-u.org。她形容市民如受優惠吸引進入騙徒架設的網站，或已是受騙第一步。警方推出針對四大騙案的短片及主題曲「認清楚，唔好中計」，明日起將會有5輛宣傳車走訪全港，市民可換取口罩及爆谷等宣傳品。觀塘海濱明日有防騙帆船宣傳。