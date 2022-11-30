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涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛

【明報專訊】大角嘴海富苑昨晚發生謀殺案，一名男住客與到訪男子發生爭吵後，訪客被人淋通渠水及持菜刀由單位追出走廊狂斬，他後腦、頸及手臂中多刀倒臥走廊，鄰居聞救命聲報警，傷者送院搶救其後傷重死亡。涉案男子報案聲稱「殺咗人」，危坐住所26樓單位外牆晾衫架，狂飲通渠水，與警對峙約45分鐘，被消防「飛將軍」游繩救回，被捕及送院治理，現時昏迷。據了解，死者和疑兇同為「癮君子」，不排除案件與金錢糾紛有關。

死者訪疑兇大角嘴寓所 同為「癮君子」

現場為大角嘴海庭街海富苑海欣閣26樓一單位。昨晚6時許，51歲姓鄧男住客的64歲姓李友人上門探訪，其間兩人在單位內因金錢問題爭吵，未幾鄰居聽見走廊傳出呼救聲，報警求助。警方接報到場在走廊發現一名渾身鮮血男子昏迷地上，他後腦、頸及左前臂有多處刀傷，由救護車送往廣華醫院急救，延至晚上7時20分不治。經初步檢視，64歲姓李男子身上除有刀傷外，亦有被通渠水灼傷痕迹。

疑兇危坐窗台 消防「飛將軍」游繩救下

案發後警員進入涉事單位調查，惟大門反鎖，準備破門之際屋內一男子走近窗台，危坐外牆晾衫架上。警員通知上峰增援，並身穿鐵甲威龍裝備戒備。與此同時，有人報警聲稱在單位「殺咗人」。

警方談判專家及消防員到場後游說危坐男子，對峙期間疑犯不停飲手上疑為通渠水的液體，約45分鐘後消防派出「飛將軍」從樓上單位游繩而下，將51歲姓鄧疑犯制服送往伊利沙伯醫院治理，送院時疑犯面上有敷料掩蓋。現場大廈外圍起封鎖帶，留下一對男裝鞋及一個通渠水樽，懷疑疑兇被救回單位時混亂中跌下。旺角警區重案組接手調查，列謀殺案處理。

相關字詞﹕男訪客身中多刀亡 疑兇危坐晾衫架與警對峙 消防飛將軍救回送院 海富苑謀殺案

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