港聞

港聞二

指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議

【明報專訊】昨早8時許，警方接獲報案指柯士甸戲曲中心旁邊一個地盤約10至20名工人拉起橫額，追討約85萬元欠薪，警員到場了解。現場所見，工人在地盤外拉起「有汗出、冇糧出」紅字白底橫額抗議。

現場消息指有17名雜工由9月起被拖欠薪金，每人約5萬元。工人曾向二判追討欠薪，惟對方指大判仍未支薪。工人昨返地盤，惟未能進入，更指儲物櫃被鎖，未能取回「搵食工具」等物件，故發起行動。

西九管理局：無拖欠費用 已促承建商跟進

西九文化區管理局發言人回應，一直有按工程項目合約和既定程序支付承建商，沒有拖欠任何費用。管理局昨早知悉，西九文化區2A區綜合地庫的工程項目，有工人與承建商出現糾紛。項目承建商是Bachy Soletanche - Fujita Corporation Joint Venture，涉及糾紛工程部分的分判商是東海工程（香港）有限公司。管理局已提醒承建商必須嚴格遵守香港相關的勞工法規及條例，妥善處理分判合約，確保所有工人獲發應得報酬。

管理局獲承建商通報稱他們已要求工人提供有關申索應得報酬的證明文件，以便承建商核實。如相關的證明文件和紀錄屬實，工人會獲發應得報酬。管理局會密切監察情况，要求承建商密切跟進，以期盡快解決事件。

上 / 下一篇新聞

家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
上學3年從未全日課 小三生期待
上學3年從未全日課 小三生期待
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
今日賽程
今日賽程
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪
前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
愛滋病5年策略 9目標6未達
愛滋病5年策略 9目標6未達
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
七旬翁倒斃近清水灣石灘
七旬翁倒斃近清水灣石灘
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈