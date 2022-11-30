指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議

現場消息指有17名雜工由9月起被拖欠薪金，每人約5萬元。工人曾向二判追討欠薪，惟對方指大判仍未支薪。工人昨返地盤，惟未能進入，更指儲物櫃被鎖，未能取回「搵食工具」等物件，故發起行動。

西九管理局：無拖欠費用 已促承建商跟進

西九文化區管理局發言人回應，一直有按工程項目合約和既定程序支付承建商，沒有拖欠任何費用。管理局昨早知悉，西九文化區2A區綜合地庫的工程項目，有工人與承建商出現糾紛。項目承建商是Bachy Soletanche - Fujita Corporation Joint Venture，涉及糾紛工程部分的分判商是東海工程（香港）有限公司。管理局已提醒承建商必須嚴格遵守香港相關的勞工法規及條例，妥善處理分判合約，確保所有工人獲發應得報酬。

管理局獲承建商通報稱他們已要求工人提供有關申索應得報酬的證明文件，以便承建商核實。如相關的證明文件和紀錄屬實，工人會獲發應得報酬。管理局會密切監察情况，要求承建商密切跟進，以期盡快解決事件。