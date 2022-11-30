港聞

港聞二

攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決

【明報專訊】2020年3月8日有市民悼念科大生周梓樂，包括前區議員等5人涉在大埔超級城拍攝便衣警員，其中一名攝影師原被裁定非法集結罪成並判囚3個月，高院其後裁定他上訴得直，無罪釋放。律政司早前提出上訴，終審法院昨開庭審理。律政司一方認為攝影師有犯罪意圖，甚至牽涉起底，答辯方則指社會關注警員不當執法，答辯人僅是拍攝記錄。案件押後裁決，答辯人獲准繼續保釋外出。

案件由首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚、非常任法官賀輔明審理；答辯人為蔡健瑜（37歲）。上訴方律政司代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤陳辭稱，原訟庭維持原審裁判官的事實裁斷，即答辯人行為具挑撥性、是集會組成人，但認為證據不足以推論指證答辯人有參與意圖，故爭議原訟庭錯誤引用盧健民案的法律原則撤銷控罪，導致實質和嚴重不公。張續稱，答辯人拍攝警員時有人叫口號，他完全知悉周圍人士組成非法集結，有犯罪意圖並滿足控罪元素，包括令他人害怕。

首席法官張舉能問，如何區分某人純粹為傳媒採訪抑或進行受禁行為，張卓勤表示要視乎案發情况，即使有人正在採訪，他亦可同時參與非法集結。張又指當時有人叫警員名字，藉此起底，邀請法庭考慮上述因素，指原訟庭錯誤引用法律原則，要求裁定答辯人罪成，須服刑。

被問攝警原因 攝影師：社會關注警不當執法

代表答辯人蔡健瑜的資深大律師蔡維邦稱，雖然答辯人身處現場，但強調他無意圖參與非法集結，重申原訟庭已裁定未能在毫無合理疑點下證明答辯人犯案，他僅是拍攝記錄香港發生的事。非常任法官賀輔明問及答辯人針對警員拍攝的原因，蔡維邦解釋，當時社會關注警員不當執法。

【案件編號：FACC3/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕起底 終審法院 攝影師 非法集結 周梓樂

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