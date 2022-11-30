流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力

上訴人黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘經審訊後被定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘獲判緩刑，7人皆不服定罪提出上訴，已服畢刑期的4人另就刑期上訴；同案認罪的區諾軒、梁耀忠則沒有上訴。黎智英獲法官批准，昨毋須到庭應訊。

稱倘限人權 範圍不應過寬

代表黎智英的資深大律師余若薇陳辭稱，上級法院案例顯示，若法庭要限制人權，限制的範圍不應過寬。律政司呈上禁蒙面法的案例，指出和平示威隨時可演變成暴力，難以劃出界線。余反駁指本案不曾出現任何暴力，各被告甚至是在事發8個月後才被捕，法庭有足夠機會評估案中的集會有否演變成暴力。

原審區域法院法官胡雅文在判辭中表示，各被告帶領群眾沿民陣原定的路線遊行，具「象徵（symbolic）」意義，刻意違抗警方反對集會的決定。余若薇稱，當日行為確實具「象徵」意義，因民陣預料到情况可能混亂，故邀請議員維持和平及協助群眾，形容如學校邀請主禮嘉賓主持典禮，不等於該嘉賓是典禮的組織者，重申集會目的是疏散群眾。

旁聽者攝聆訊畫面 警口頭警告

另外，昨晨約10時，一名旁聽者在本案的延伸法庭拍攝聆訊直播畫面，被法庭保安員帶走。主審上訴庭副庭長麥機智表示，該人已將相片傳送出去，並附以文字描述，但不會談論是什麼描述，將轉交警方跟進。警方回覆查詢表示，昨晨接獲通知處理上述案件，警員接報到場，口頭警告該人，暫未有人被捕。

【案件編號：CACC 84/21】

（反修例風暴）