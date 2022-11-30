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簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情

【明報專訊】《施政報告》提出5年內興建3萬個「簡約公屋」，房屋局昨向立法會提交文件顯示，估計簡約公屋的設計和建築工程費約268億元，並初步確定於四幅用地——屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾興建「簡約公屋」（見圖）。有團體質疑，簡約公屋每個單位平均價約89.3萬元，甚至高於公屋單位，價錢絕對「唔簡約」。有立法會議員則認為部分用地位置偏遠，難吸引劏房戶及基層入住，籲政府發放交通津貼予住戶。

房屋局：新界300呎租1580元 一至兩年建成

消息稱，屯門兩幅用地均屬官地，預計將建樓高10多層的簡約公屋；至於另外兩幅屬私人地，面積較大，料樓高3層。根據文件，4幅用地以元朗攸壆路面積最大，達8.9公頃，並鄰近錦綉花園；屯門第3A區面積最細，僅0.8公頃。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣估計，因屯門兩幅地屬官地，興建樓層較高，並涉打樁工程，估計建造時間較長，料上水蓮塘尾用地或將供應首批簡約公屋單位。

房屋局表示，目前預計扣除前期設計、技術評估和所需基建工程的時間後，簡約公屋建築期約一至兩年多，視乎樓層數目及需否打樁；又稱正物色其他市區用地，料明年上半年公布詳情。租金方面，若以300方呎、位於市區的簡約公屋為例，房屋局指租金約2390元，若位於新界區，租金約1580元，兩者均為傳統公屋單位租金的90%。

費用近270億 明年申一筆過撥款

為達至興建3萬個單位的目標，房屋局指有急切需要開設兩個首長級編外職位，分別為期3年及7年；同時成立由房屋局副局長督導的專責小組，全力推展項目，並於小組內開設15個有時限的非首長級職位，以提供支援，大部分職位為期7年，至2030年3月。另外，建築署擬招聘約36名為期5年的專業職系人員，提供規劃、設計和興建等支援。

房屋局稱，簡約公屋的設計和建築工程費用約267.9億元，相關基建工程費用約為6億元；用於營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展項目的開支則分別約44億及3億元，將於明年首季向立法會申請一筆過撥款。

本土研究社成員黃肇鴻指出，目前公屋單位平均建築成本為65萬元，即使簡約公屋單位成本包含設計及建築費 ，平均仍需近90萬元，兩者價格相差大，而且簡約公屋年期約為5年，認為情況不合理。他認為，若以設計而言，公屋亦應較複雜，政府應進一步交代成本的詳情。

梁文廣倡供交通津貼接駁車

梁文廣則表示，4幅用地全位於新界西北，而上水及元朗選址尤為偏遠，料較難吸引基層入住。他認為政府應提供接駁交通方便住戶出入上班上學，或考慮以交通津貼形式補貼住戶，以增加入住誘因。他又指文件未有披露各選址的單位數量等詳情，認為局方應增加透明度，提供項目詳細資料。

相關字詞﹕建築署 房屋局 簡約公屋

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