港聞

港聞二

越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判

【明報專訊】巴西隊昨晨於世界盃G組次輪以1球小勝瑞士隊，提早出線16強，惟下半場初段「森巴兵團」翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞的入球經VAR檢查後被判「食詐糊」引起爭議。根據球例，在同一攻勢下，其隊友李察利臣在攻勢過程中，曾於越位位置回後積極參與並干擾了敵軍防守，因此球證判罰越位實屬正確決定。

今屆被視為奪標頭號大熱的巴西隊，昨憑中場卡斯米路於83分鐘的入球一箭定江山，以1：0小勝瑞士隊，兩戰全勝後於G組提早出線。不過，是役戰至64分鐘，巴西藉一次反擊機會，由翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞攻破對手大門先開紀錄，惟慶祝一輪後，來自薩爾瓦多的主球證施斯尼路斯卻指出，經VAR團隊檢查後判越位，入球無效，當時雲尼斯奧斯亦一臉錯愕。

事後根據今屆世盃首次採用的半自動越位技術顯示，被判越位犯規的是雲尼斯奧斯的隊友李察利臣。從比賽片段重溫可見，李察利臣在該攻勢過程中，曾在越位位置回後意圖搶球，雖然未有觸球下，與對方守將一起倒地，皮球落在另一巴西前鋒洛迪高高斯腳下，他再回後予卡斯米路，後者再妙傳予雲尼斯奧斯殺入禁區射入。

事實上，球例列明在隊友傳球時身處越位的球員，若有積極參與進攻並干擾比賽過程，即使沒有觸及皮球，亦屬越位犯規，因此這球判罰「詐糊」屬正確決定。

文：TD

相關字詞﹕TD球評 越位 李察利臣 雲尼斯奧斯祖利亞 瑞士隊 森巴兵團 巴西隊 世界盃 世界盃2022

上 / 下一篇新聞

家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課
上學3年從未全日課 小三生期待
上學3年從未全日課 小三生期待
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
安老院舍個案反彈 增30院友染疫
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
「森巴」名宿齊聚 見證巴西出線
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
名宿主持球迷盃 球員忙集郵
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
卡塔爾現場：忘場外政治 美伊球迷肩並肩
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
世盃快遞：嘲阿拉伯服飾 德前國腳道歉
今日賽程
今日賽程
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
簡約屋選址僻 議員憂難吸基層 每單位造價超公屋 團體促交代詳情
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
流水集會案 上訴方：目的疏散群眾不涉暴力
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
攝影師集結罪脫 律政司上訴終院押後裁決
指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議
指被欠薪兼鎖儲物櫃 西九地盤工拉橫額抗議
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
涉斬死訪客 疑兇飲腐液自首 死者後腦頸中多刀 或金錢糾紛
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
接電騙指走私疫苗 港漂失1540萬
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
警署CCTV消失1秒 與警爭執律師誤導罪脫
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
國歌出錯 亞欖CEO應邀見港警「坦白答問題」
前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪
前港姐胞姊拍片虐貓案 上訴得直撤銷定罪
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
10多人舉紙遊行 警截查放行 港大民主牆貼守則 須寫學生編號
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
33歲男教師將軍澳住所墮樓亡
愛滋病5年策略 9目標6未達
愛滋病5年策略 9目標6未達
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
港勞動人口兩年失10萬 25至39歲流走8萬 移民顧問：多國專吸青年
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
涉當值期間偷拍兩女提堂 便衣男警准保釋
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
醫生涉下體貼震蛋狎少女 辯稱遭警「打嚇氹」才招認
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
城市售票網明啓新系統 冀買飛不塞車 同時購票人數漲10倍至兩萬 視乎需求再提升
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
音樂導師涉與13歲女性交 求情稱曾計劃結婚
七旬翁倒斃近清水灣石灘
七旬翁倒斃近清水灣石灘
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】女性文物展 有唐伯虎畫睇
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】赴烏人道支援 區議員譚爾培助「送暖」
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】張宇人率團訪日 晤副外相
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】常秘黃智祖陽性 文體旅局7天3人中招
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】車站清潔獎勵 港鐵延長一年
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈
【Emily】尖東聖誕燈飾亮燈