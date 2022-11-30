越位隊友擾敵 雲尼斯奧斯詐糊無錯判

今屆被視為奪標頭號大熱的巴西隊，昨憑中場卡斯米路於83分鐘的入球一箭定江山，以1：0小勝瑞士隊，兩戰全勝後於G組提早出線。不過，是役戰至64分鐘，巴西藉一次反擊機會，由翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞攻破對手大門先開紀錄，惟慶祝一輪後，來自薩爾瓦多的主球證施斯尼路斯卻指出，經VAR團隊檢查後判越位，入球無效，當時雲尼斯奧斯亦一臉錯愕。

事後根據今屆世盃首次採用的半自動越位技術顯示，被判越位犯規的是雲尼斯奧斯的隊友李察利臣。從比賽片段重溫可見，李察利臣在該攻勢過程中，曾在越位位置回後意圖搶球，雖然未有觸球下，與對方守將一起倒地，皮球落在另一巴西前鋒洛迪高高斯腳下，他再回後予卡斯米路，後者再妙傳予雲尼斯奧斯殺入禁區射入。

事實上，球例列明在隊友傳球時身處越位的球員，若有積極參與進攻並干擾比賽過程，即使沒有觸及皮球，亦屬越位犯規，因此這球判罰「詐糊」屬正確決定。

文：TD