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加普3場3球 荷蘭首名闖16強 反壓厄瓜多爾取次名 塞內加爾隔廿年再出線

【明報專訊】3屆世界盃亞軍的荷蘭隊，今晨在卡塔爾世盃A組尾輪以2：0打敗東道主，賽後3戰2勝1和得7分，以首名出線16強。同組非洲冠軍塞內加爾隊則藉守將高列巴尼下半場建功，以2：1挫厄瓜多爾隊，賽後2勝1負得6分，以兩分反壓對方奪次名出線。荷、塞兩軍將分別與B組次名和首名球隊爭入8強。

荷蘭隊教練尹戈爾日前暗示，不會冒險起用今季受腿筋傷勢困擾多時的迪比，卻在此役令人意外地以這名28歲的巴塞隆拿前鋒掛帥，伙拍盛傳再度獲得曼聯垂青的加普，一起夾攻賽前因兩連敗已提早出局的東道主卡塔爾隊。至於今季屢受腿筋傷勢影響表現的荷蘭前鋒貝雲積則退居後備。尹戈爾又首次任命迪魯恩擔正，從旁協助法蘭基迪莊及卡拉臣爭奪中場優勢。

迪比迪魯恩擔正 搶中前場優勢

荷蘭上半場控球率較高，但埋門機會不多，其中戴利白蘭特左路窄位射門被卡塔爾門將巴森瓦解已較具睇頭。26分鐘，加普接應卡拉臣人叢中直線妙傳後推橫起右腳勁射破網，亦令他今屆世盃連續3場分組賽都有斬獲，而球隊也以1球領前半場。換邊後續主導賽事的荷蘭，憑法蘭基迪莊於49分鐘近射取得今屆開齋入球，終令荷蘭以2：0勝出。

厄瓜多爾隊鬥賽前少1分的塞內加爾隊一仗，上場為厄瓜多爾射入今屆第3球、協助球隊打和荷蘭的安拿華倫西亞克服膝傷再度掛帥，塞軍則收起前鋒迪亞希奧，多打一個中場柏特施斯，以求爭取這方面的控制權，至於箭頭則續是保拿爾迪亞。塞軍開賽後表現積極，僅3分鐘便有致命叩關，當時中場伊祖沙古爾無人看管下施射少許「撻Q」下不中目標。8分鐘，半單刀的保拿爾迪亞右路情急之下射門斜出。

塞軍被追平3分鐘再超前

12分鐘，塞軍前鋒伊利文尼戴耶左路禁區頂的怒射又不中框，其隊友中場柏比古爾於兩分鐘後，在左路窄位勉強起腳射門被厄瓜多爾門將加連迪斯一抱入懷。37分鐘，塞軍的柏特施斯迎頂傳中波高出。42分鐘，塞軍前鋒伊斯美拿沙亞被敵衛軒比卡橫身撞跌獲判12碼，他親自操刀為塞軍打破僵局。

及至補時階段，厄瓜多爾射手安拿華倫西亞在邊線與塞軍球員發生爭執，其間被踢中腳部的他疑「插水」倒地，狀甚痛楚，但不久又能站起和奔跑。

厄瓜多爾下半場調入荷西施富恩斯及沙美恩圖搶中場，並於67分鐘由另一中場摩西斯卡些度扳平，但3分鐘後，安拿華倫西亞回防解圍變助攻，被塞軍守將高列巴尼近門輕易射成2：1完場，繼2002年日韓世盃後，再次闖進16強。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

相關字詞﹕高列巴尼 迪比 加普 尹戈爾 安拿華倫西亞 塞爾維亞隊 厄瓜多爾隊 卡塔爾隊 世界盃2022 荷蘭隊

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