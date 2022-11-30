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前副局前政助陪報名人大 陳帆未回應獲「祝福」否

【明報專訊】港區人大代表選舉提名期今日結束，昨日再有多人報名參選，包括前運輸及房屋局長陳帆。陳帆表示，期待未來有機會繼續為國家、香港和人民服務，不過他未回應今次參選有否獲得「祝福」。現任政協委員、民建聯主席李慧琼則「轉跑道」參選人代，被問到會否出任人大常委，她稱常委是非常重要的崗位，需要德才兼備的人選，認為中央將會安排，個人想法不屬考慮因素。

人代選舉將於下月15日舉行，昨日再有至少17人報名參選，其中有由官場轉戰人大的陳帆。他昨日在前運輸及房屋局副局長蘇偉文及前政助符傳富陪同下報名參選，他表示獲逾200名選舉會議成員提名，未來會繼續與其他選舉會議成員溝通，爭取他們支持。

港人持白紙聲援內地犯法否

陳曉峰：視乎白紙寫什麽

李慧琼昨日手持約400個提名參選，對於會否擔任人大常委，她稱常委是非常重要的職位，必須獲中央政府信任，能力亦要很強，相信中央會安排。對於內地多個城市近日爆發反對防疫措施的示威，李慧琼稱國家防疫政策旨在保障民眾生命健康，各地的地方單位會按實際情况執行措施，以人民和生命至上，認為倘有單位行為不當，中央會嚴肅處理。同於昨日報名的自由黨副主席陳曉峰則稱，理解大家會有抗疫疲勞，對於香港市民手持白紙聲援會否犯法，他回應指要視乎白紙上寫有什麼內容。陳曉峰上屆落選後經遞補出任人代，今屆爭取連任。

經民聯立法會議員吳永嘉、教聯會主席黃錦良等昨日報名參選，亦有多名現屆人代報名爭取連任，包括曾任港區人大團長的立法會議員馬逢國、科大校長朱葉玉如、嶺大校董會主席姚祖輝等。

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