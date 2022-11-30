家長憂子女易染疫缺功課時間 大埔田家炳安排過渡 小學飯後功課堂 5招助迎全日課

待學生習慣 料明年正式全日課

過渡「五招」的第一招是，飯後時間設功課及遊戲時段，逢周一至周四功課時段將由中英數科主任指導學生做功課一小時，周五則設綜合活動課；遊戲時段方面，若學生下午2時20分前做完功課可獲「遊戲卡」，可到禮堂玩「懷舊遊戲」，如丟手巾及「Charlie Charlie Chit Boom Boom」等，亦可到操場做運動或到圖書館閱讀。

午膳加隔板拍片教消毒

第二、三招是鼓勵學生放學前完成功課，免將功課帶回家；如學生仍未能交齊功課，老師會提供協助。第四招為減低家長擔憂午膳傳播風險，同學午膳時會於書桌上加上隔板及提供消毒用品。第五招是拍影片教導學生午膳程序，如飯前洗手教學、提醒取餐後用酒精搓手液消毒雙手及如何清潔隔板等。校方鼓勵學生先在家學習，以盡快適應在校午膳。

校長陳詠賢表示，學生近3年沒有與同學正常社交，期望五招過渡安排可增加他們面對面社交的機會。她又提醒家長在過渡期間多觀察子女情緒變化，勿催谷子女加操練習。

教育局上月25日宣布，明日起若個別小學學生兩針接種率達七成或以上，可向教育局申請安排全日面授課堂。另外，宣布當日起，如個別小學生已完成接種兩針疫苗並超過14天，學校可安排學生放學後或上學的另一個半天，參與非學術課外活動，學生亦可在校內參與不佩戴口罩活動。根據教育局資料，全港有70多間小學申請於12月內恢復全日面授課堂。

明報記者

（新冠疫情）

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