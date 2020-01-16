大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動

【明報專訊】除了全球招商，由深圳市前海管理局、香港駐粵辦、香港投資推廣署等共同舉辦的第九屆深港（前海）人才合作年會亦於本月初舉行，同日並發布「2023年深港聯合招才引智計劃」，雙方將於未來一年合作舉辦多場招才引智活動，邀請各類人才專家、企業高層參與，通過政策宣講、圓桌對話、人才沙龍等形式，期望促進深港人才交流溝通，吸引更多高端國際人才到深港發展。
在建立招才引智合作機制方面，駐粵辦及投資推廣署等部門將與深圳前海、河套等區域聯動，打造暢通的人才雙向流動渠道，並合作舉辦海外宣講、人才尋訪等活動；舉辦「商業領袖智薈論壇」、「科技企業出海」、「灣區科創大本營」等系列活動，聚焦人力資源、科技、金融等領域，通過項目路演、培訓交流、free talk（閒談）等形式，為深港企業高層搭建交流、展示、合作平台；以及支持前海港澳青年招聘計劃不斷更新。
此外，前海將制定全球現代服務業人才集聚計劃，編製人才清單，聯合國際合作伙伴精準引才，計劃到2025年實現國際人才合作伙伴「兩個100」目標，即引入超過100個國際伙伴、每年聯合舉辦不少於100場「雙招雙引（招商引資、招才引智）」活動，推動重點機構、人才加速匯集於前海。