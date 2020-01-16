大灣區GBA專題：港深共同招才 前海河套聯動

【明報專訊】除了全球招商，由深圳市前海管理局、香港駐粵辦、香港投資推廣署等共同舉辦的第九屆深港（前海）人才合作年會亦於本月初舉行，同日並發布「2023年深港聯合招才引智計劃」，雙方將於未來一年合作舉辦多場招才引智活動，邀請各類人才專家、企業高層參與，通過政策宣講、圓桌對話、人才沙龍等形式，期望促進深港人才交流溝通，吸引更多高端國際人才到深港發展。