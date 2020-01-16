大灣區GBA專題：12‧5粵港澳聯袂招商 同步設會場 推銷橫琴前海南沙平台 美德日韓15國辦活動

明報記者 陳子凌

海外招商圍繞20戰略產業

廣東省商務廳長張勁松透露，是次粵港澳大灣區全球招商大會屬於三地高規格的全球招商引資活動，12月5日主題大會當天在廣州、香港、澳門同步設立會場，並以線上線下結合的方式，舉行「1+9+N」的系列活動，即一場主題大會、9場珠三角城市招商活動、N場海外分會場招商活動。

海外分會場方面，將由廣東省貿促會聯同海外各個廣東商會、經貿代表處等，至明年2月舉行共22場海外招商會。其中首場活動已於11月2日在馬來西亞舉辦，其後亦在德國法蘭克福舉行了招商活動，之後還會在美、日、韓等15國作一系列海外招商。據了解，海外招商將圍繞廣東20個戰略產業集群，尤其是先進製造、現代服務、高新技術、節能環保、綠色低碳、數字經濟等新興領域，爭取招引一批外資大型項目及總部機構落戶，提升廣東利用外資水平。

聚焦8類服務商 前海構建四集聚區

而在全球招商大會舉行之前，前海已率先舉辦前海全球招商大會造勢，並宣布「前海全球服務商計劃」，向全球前50、國內前20的8類全球服務商發出招商邀請，包括金融服務商、商貿物流服務商、信息服務商、科技服務商、文化創意服務商、商務服務商、航運服務商及公共服務商。此外，前海還定下「1231」發展目標，即每年提供不少於10億元（人民幣，下同）產業扶持資金；不少於20萬平方米產業空間；在2025年或之前引進培育300家以上全球服務商，並達至服務業增加值規模1000億元以上。

此外，為給予全球服務商一個良好營商環境，前海還將構建四大集聚區，分別是風投創投集聚區，支持風投創投機構進入並享受優惠政策，推動更便利的資本跨境流動；天然氣貿易集聚區，爭取年底前落戶前海的天然氣貿易企業從現有的16家增至20家；跨境電商集聚區，包括支持跨境電商拓展產業鏈，培育引進具國際影響力的跨境電商平台；涉稅服務業集聚區，探索註冊稅務師、會計師、律師等涉稅服務專業人士混業經營、歸一監管。

投資推廣署：說好灣區故事 吸全球資源

香港投資推廣署回覆本報查詢表示，將透過說好灣區故事吸引全球資源，進一步將大灣區打造成全球投資高地。是次活動內容將包括廣東第二批全球招商顧問授牌儀式、跨國公司總部企業授牌儀式、重大項目簽約儀式等。三地政府亦將為海外企業在大灣區投資及發展提供優質服務。

投資推廣署重申，港府十分重視招商引資引才，最新《施政報告》亦提出多項政策，引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。此外，去年港府成立「泛大灣區外來投資聯絡小組」，由該署與其他大灣區城市相關部門共同制定聯合外來投資業務建議，聯絡小組在來年會繼續推進招商引資工作，包括在海外合辦各類型的投資推廣活動，並繼續支援有興趣到大灣區落戶的外商拓展業務。