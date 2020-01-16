【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800

【明報專訊】呢牌大家收到「紅色炸彈」會諗畀幾多錢「人情」？有調查發現，因應早前政府就防疫規定處所設人數限制，近年多咗新人搞酒會，人情中位數亦由上年600元升至今年800元，加幅超過三成；至於「邀請出席於婚姻註冊處或教堂嘅簽紙儀式」人情中位數更由上年300元，大升66%至今年500元。有唔少新人都揀喺高級酒店擺酒，人情中位數連續3年維持喺1500元水平；而喺一般酒店、私人會所及特色婚宴場地，人情亦維持喺1000元水平。
結婚平均開支38.4萬 5年新高
酒店為最熱門求婚地
平台「生活易（ESDlife）」噚日公布2022年結婚消費調查結果，佢哋於9月至11月期間訪問約1220名喺今年至2024年結婚嘅人，發現新人結婚平均開支達5年新高，由2021年嘅351,823元升到38.4萬元，按年升9%。睇番細項，「婚宴酒席」仍係最花錢項目，今年平均開支近15萬蚊，較上年微升3%；「婚紗攝影」平均開支約2.6萬元，加幅達28%，係各項中最高。
調查又指最熱門求婚地點係酒店（46%），約兩成人就喺屋企求婚。至於準新娘對求婚戒指嘅期望，最多受訪新娘（44%）希望有一至兩卡嘅鑽戒，四分之一人認為可以喺一卡以下。