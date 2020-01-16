【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800

結婚平均開支38.4萬 5年新高

酒店為最熱門求婚地

平台「生活易（ESDlife）」噚日公布2022年結婚消費調查結果，佢哋於9月至11月期間訪問約1220名喺今年至2024年結婚嘅人，發現新人結婚平均開支達5年新高，由2021年嘅351,823元升到38.4萬元，按年升9%。睇番細項，「婚宴酒席」仍係最花錢項目，今年平均開支近15萬蚊，較上年微升3%；「婚紗攝影」平均開支約2.6萬元，加幅達28%，係各項中最高。

調查又指最熱門求婚地點係酒店（46%），約兩成人就喺屋企求婚。至於準新娘對求婚戒指嘅期望，最多受訪新娘（44%）希望有一至兩卡嘅鑽戒，四分之一人認為可以喺一卡以下。