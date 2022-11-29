大樹倒塌壓凹的士車尾 學者料樹腳爆裂 嚴重腐爛

月初檢查紀錄「狀况尚可」

康文署回應稱，該棵構樹由該署護養，樹高約9米，胸徑約0.54米，初步檢查結果顯示有關樹幹的底部腐爛。康文署最近一次檢查該樹的日期為本月4日，根據承辦商呈交的檢查紀錄，該樹當時整體狀况尚可。

昨早7時許，一名56歲姓李司機駕駛一輛的士沿司徒拔道行駛，下斜至司徒拔道花園對開位置時，一棵大樹突然塌下，壓向的士車尾，司機報案，其間一度報稱與乘客被困車內。網上圖片所見，的士車尾及車頂輕微凹陷，巨大樹椏橫亙來回行車線，上址一度全線封閉。消防其後到場鋸樹清理道路，並將部分斷枝搬到路旁。

教大社會科學系地理及環境科學研究講座教授詹志勇看過相關照片後指出，大樹生長在又斜又窄的斜坡上，而且泥土疑被斜坡鞏固工程壓實，同時被灌上石屎漿，泥土已不利樹木生長，令樹根變得脆弱；涉事大樹樹腳爆裂，裏面的木呈深色，「即係話入面爛晒，樹腳係最食力位，如果木爛晒，根本冇能力支撐」，故倒塌下來。詹指大樹病入膏肓，樹幹樹皮甩光而且發黑，推斷樹木嚴重腐爛，而且形態不正常，樹幹上僅有一條主枝，懷疑早年樹枝曾折斷，又長又重的水橫枝從已腐爛的主幹切口長出，樹木重量集中於樹頂，增加倒塌風險。