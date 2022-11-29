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港聞二

海都樓大維修 業主揭合約署名人不明

【明報專訊】港島堅尼地城私人屋苑海都樓發生大維修爭議，該屋苑業主立案法團上月完成改選及通過議決3000萬元大維修工程，惟相關工程合約被揭懷疑非由法團主席簽署，開會地點亦與會議通知地點不符；有小業主更發現自己在業主大會中「被授權」投票。10多名海都樓業主昨聯同全港業主反貪腐反圍標大聯盟到民政事務總署請願，促署方介入，包括列席會議等。民政署回覆，中西區民政處一直有協助海都樓業主和法團，現未接獲邀請出席業主或管理委員會會議，會繼續提供協助。

翻查資料，海都樓共有360戶單位，地舖和法團計算合共有400份業權。有小業主透露2016年改選法團後，一直未有召開業主大會，直至上月中在土地審裁處命令下改選，選出新主席並通過逾3000萬元維修工程，每戶平均攤分7萬至8萬元。法團管理委員會原定上月27日會議，由新主席簽署維修工程合約，惟當晚會議最終流會，主席未有簽署合約。

有業主稱「被授權」投票

有小業主隨後發現承辦商在大廈大堂張貼通告稱會於11月3日開工，當日原定有開工拜神儀式，但在居民阻止下取消。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝昨稱，上月改選勝出的主席，於本月初表示因家庭壓力而辭職，莊稱曾與對方溝通，得悉其沒簽署工程合約，對方曾向承辦商索取合約副本，發現法團簽署一方有人代表簽署，但未知是誰。

法團主席稱發現有人代簽

大聯盟指法團上周二（11月22日）曾重選，但與會者報料稱重選的主席並非業主，亦沒出示任何授權書；莊榮輝認為主席責任重大，須簽署維修工程，質疑做法匪夷所思。海都樓今年7月和10月曾召開業主大會，但有業主發現自己單位的選票早已被聲稱獲授權的人取去，但相關業主從沒有發出任可授權書，約數十名業主受影響，莊指他們會考慮報警。

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