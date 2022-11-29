海都樓大維修 業主揭合約署名人不明

翻查資料，海都樓共有360戶單位，地舖和法團計算合共有400份業權。有小業主透露2016年改選法團後，一直未有召開業主大會，直至上月中在土地審裁處命令下改選，選出新主席並通過逾3000萬元維修工程，每戶平均攤分7萬至8萬元。法團管理委員會原定上月27日會議，由新主席簽署維修工程合約，惟當晚會議最終流會，主席未有簽署合約。

有業主稱「被授權」投票

有小業主隨後發現承辦商在大廈大堂張貼通告稱會於11月3日開工，當日原定有開工拜神儀式，但在居民阻止下取消。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝昨稱，上月改選勝出的主席，於本月初表示因家庭壓力而辭職，莊稱曾與對方溝通，得悉其沒簽署工程合約，對方曾向承辦商索取合約副本，發現法團簽署一方有人代表簽署，但未知是誰。

法團主席稱發現有人代簽

大聯盟指法團上周二（11月22日）曾重選，但與會者報料稱重選的主席並非業主，亦沒出示任何授權書；莊榮輝認為主席責任重大，須簽署維修工程，質疑做法匪夷所思。海都樓今年7月和10月曾召開業主大會，但有業主發現自己單位的選票早已被聲稱獲授權的人取去，但相關業主從沒有發出任可授權書，約數十名業主受影響，莊指他們會考慮報警。