創科展聚焦國家海陸空科技 3年首復辦 仿真模型為主 設十大打卡位

展覽由團結香港基金主辦，今屆主題為「科技引領未來」，場內設「十大打卡位」，展示國家於不同領域的科技創新成就，如火星探測車「祝融號」模型，以及可容許市民走內參觀、體驗模擬海底深潛的載人潛水器「奮鬥者」號模型等，惟整體而言今屆展覽展品以仿真模型為主，實物展品較少。

未能展出返回艙

艙外航天服代替

團結香港基金副總裁呂淑琼解釋，不少科研成品實物體積大，難搬來港在室內展出，如國產最大直徑的隧道挖掘機「京華號」，直徑約16米，「仲高過會展樓底」。另外，原本展覽亦安排2021年升空的「神舟十二號」載人飛船返回艙來港展出，惟最終因返回艙須留在內地展出而未能成事，現將展出兩名「神舟十二號」航天員劉伯明、湯洪波出艙時所穿的航天服。

展示回歸25年港科技成果

除了國家科技成就，博覽同場亦展出「香港特區25周年科研成果」，包括由中大研發，已在全球90多個國家採用的「無創性產前診斷技術」，以及理大有份研發的國家航天火星探測相機等。

展覽亦設多個虛擬實景（VR）或擴增實景（AR）科普新體驗區，如火星漫步、探月工程等虛擬體驗。對上一屆2018年展覽吸引15萬人次入場，團結香港基金總裁鄭李錦芬稱，過去3屆一半參觀者為學生；考慮到疫情影響，現目標吸引12萬人次入場。

明報記者