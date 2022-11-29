8食肆有意接待團進團出 業界：反應不太熱烈

小店空間難承接

有意食肆均大型中式酒樓

梁振華形容食肆初步對「團進團出」反應不太熱烈，不少人知悉下月中有更多旅行團來港，抱持觀望態度。他透露，初步有意參與「團進團出」安排的食肆均是大型中式酒樓，因較小規模餐廳無法於店舖分間位置，而一般酒樓會分間400至500平方呎空間接待「團進團出」客。

梁振華還稱，現時有意參加的食肆均未有設定菜式，細節仍待與旅行社商討。梁希望可於下月中旬收集所有有意參與的餐廳資料交予旅行社，讓旅行社可規劃聖誕檔期入境團的堂食安排。

旅議會：查詢增 符預期

楊淑芬表示，至昨日共有30家旅行社提交登記成為「團進團出」合資格旅行社，已審批的登記行程數目仍維持8個。她說有旅行社提交新增登記行程包括堂食安排，有部分會包起全間餐廳，亦有部分餐廳設包廂接待團客，旅議會正向旅行社了解行程細節。楊淑芬表示漸漸接獲更多有關堂食行程的查詢，認為現時參與的食肆數目與旅議會最初期望相若，不至於有很大落差。

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