院舍屋邨外展暫不打二價復必泰 楊何蓓茵稱需研儲運等限制 打針機構：不難處理

本港昨公布新增7793宗新冠陽性個案，其中7188宗屬本地感染，多26名染疫長者離世。醫衛局長盧寵茂昨出席活動後稱，近期院舍個案增加，加上冬季流感將至，對醫療系統構成壓力，強調須推動長者打針。

政府上周先後展開新一輪上門鼓勵打針和院舍外展接種計劃，於屋邨游說並替長者接種科興，亦安排醫療團隊到院舍提供科興或復必泰初代疫苗接種。楊何蓓茵昨於港台節目《千禧年代》被問院舍或屋邨外展接種會否提供復必泰二價疫苗，她稱由於涉及儲存、運送及稀釋等限制，需先研究如何解決，若能克服便會做。

楊何誤稱稀釋「限制」 局方更正「開針」

根據輝瑞藥廠資料，復必泰二價疫苗在使用前毋須稀釋（見表）。本報昨向公務員事務局查詢局長所指的「稀釋」限制為何，局方口頭回覆稱應為「開針」限制。

崔俊明稱，相信局方所說的「開針」是指以針筒從瓶中抽取疫苗；由於每瓶可抽6針，當局或憂慮每次外出打針人數少，打不完會浪費；但他說開針過程毋須藥劑師負責，可更彈性安排外展人手，且二價疫苗可於室溫存放12小時，較初代針長，建議當局妥善編配外展行程，每次走訪多間院舍或屋邨為更多人接種。

崔俊明倡每次走訪多處免浪費

有份參與院舍外展和屋邨上門接種的「尚至醫療」醫務總監郭寶賢稱，每次出動會一併到多間院舍，每間可打10多針，「唔會一兩針就走去打」，他亦相信處理二價疫苗難度不大。

基於復必泰二價疫苗毋須稀釋，本報昨向公務員事務局查詢會否重新考慮屋邨上門打針提供該款疫苗，至截稿前未獲回覆。至於院舍外展會否考慮提供二價針，醫衛局亦未有回覆。

本港現只准復必泰二價疫苗作為第四針，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，二價疫苗是加強劑，醫學上適合作為第三針選擇，且採購數量足夠，「只係政府唔畀打」，認為毋須安排高風險群組優先接種。

盧寵茂昨稱接種安排由聯合科學委員會決定，專家會不斷檢視情况，包括疫苗供應和疫情發展，很快會再開會討論，將特別關注院友和長者等重點群組。

明報記者

（新冠疫情）