藏通訊器斧頭氣槍 男子囚15月

另3人藏通訊器 囚12周至5月

被告陳良新（現71歲，下同）、余敬邦（62歲）、繆日謙（34歲） 及甄淑儀（33歲）承認設置任何電訊設施罪。繆日謙另承認無牌管有無線電通訊器具罪，以及被裁定管有攻擊性武器和管有仿製火器兩罪成，即管有一支雷射筆、6把摺刀、4把斧頭和一支氣槍等。

兩人已退休 一遭起底

劉官引述求情稱，陳已退休及需照顧使用拐杖的妻子，他持無線電牌照並獲業餘無線電前會長寫求情信；余退休前從事電訊做出貢獻，事後被起底和人身攻擊，感困擾和內疚。繆因本案失去任職8年鐘表工作，家庭承受經濟壓力，其母早前患上胰臟癌；而甄協助控方錄取無損權益口供指證繆。

官：商聯絡前線 違利疏散聲稱

劉官判刑稱，涉案無線電覆蓋港九地區，超出民陣合法集會範圍，首3名被告在群組討論和「前線手足」聯絡，被告必然知悉及預期信息會被轉發，激烈和暴力示威者或因而影響警方部署，與被告聲稱動機是方便市民和平疏散及協助急救人員不符。

被告積極擔當不同角色，縱使甄淑儀沒參與討論，但她容許分屬好友的繆在其房間設置如廣播室的無線電設施。陳和余因認罪和年長初犯等獲減刑，判囚5個月；協助指證繆的甄獲扣減四成半刑期，判囚12周；繆則判囚15個月。

【案件編號：SCC1099/20】

（反修例風暴）