「私了」被指拍攝漢 救護員認暴動

稱群情下犯錯 已失理想職業

被告歐陽俊輝（現30歲）當時為救護員，他被捕後離職。被告被指在彌敦道與亞皆老街交界與其他人參與暴動；及有意圖而非法及惡意傷害楊學志。辯方求情稱，事件屬偶發，被告沒攜裝備或武器，僅赤手空拳施襲數下，歷時不多於1分鐘，強調參與程度低，他一時失去理智，群情洶湧下才犯下影響一生的錯誤，令他無法繼續從事理想職業，他亦願向事主賠償。

50人包圍 硬物打頭

控方案情指出，當晚有黑衣示威者等200多人堵路，約9時半，事主楊學志拍攝示威情况時，有人問他「你拍什麼？」事主以普通話回答「我沒拍什麼！」事主遂被包圍受襲，當他欲逃離時有示威者持鐵錘、磚頭追上。

此時，被告戴上灰色衛衣帽子，右手打事主頭部兩下，雙手拳打其頭、頸部至少5下。事主滿頭淌血，抱頭沿巴士外逃避示威者追打，惟再被襲至不支倒地，其間有人開傘遮掩，事主滿身鮮血失知覺，警方隨後到場發射催淚彈驅散。

事主的手機及500元現金等財物被人搶去。他同日送院治理，頭皮有裂傷，右眼眶有血腫及左手指骨折。警方翻查片段後，翌年9月上門拘捕被告。

【案件編號：DCCC 1019/21】

（反修例風暴）