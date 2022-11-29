港聞

港聞二

「私了」被指拍攝漢 救護員認暴動

【明報專訊】2019年11月11日大三罷，旺角一名操普通話的男子疑因拍攝示威者遭約50人包圍「私了」，被硬物擊打頭部浴血倒地。時任救護員被指拳打男子頭部多下，事隔兩年被起訴，他昨在區域法院承認一項暴動罪，另一項有意圖而傷人罪獲准存檔法庭。暫委法官梁嘉琪將被告收押至12月12日判刑，下令被告須向居於內地的事主賠償醫療費5330元。

稱群情下犯錯 已失理想職業

被告歐陽俊輝（現30歲）當時為救護員，他被捕後離職。被告被指在彌敦道與亞皆老街交界與其他人參與暴動；及有意圖而非法及惡意傷害楊學志。辯方求情稱，事件屬偶發，被告沒攜裝備或武器，僅赤手空拳施襲數下，歷時不多於1分鐘，強調參與程度低，他一時失去理智，群情洶湧下才犯下影響一生的錯誤，令他無法繼續從事理想職業，他亦願向事主賠償。

50人包圍 硬物打頭

控方案情指出，當晚有黑衣示威者等200多人堵路，約9時半，事主楊學志拍攝示威情况時，有人問他「你拍什麼？」事主以普通話回答「我沒拍什麼！」事主遂被包圍受襲，當他欲逃離時有示威者持鐵錘、磚頭追上。

此時，被告戴上灰色衛衣帽子，右手打事主頭部兩下，雙手拳打其頭、頸部至少5下。事主滿頭淌血，抱頭沿巴士外逃避示威者追打，惟再被襲至不支倒地，其間有人開傘遮掩，事主滿身鮮血失知覺，警方隨後到場發射催淚彈驅散。

事主的手機及500元現金等財物被人搶去。他同日送院治理，頭皮有裂傷，右眼眶有血腫及左手指骨折。警方翻查片段後，翌年9月上門拘捕被告。

【案件編號：DCCC 1019/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 救護員 私了 旺角 大三罷 反修例事件

上 / 下一篇新聞

中大百人悼烏市火 「不要核酸要吃飯」 內地生謹慎聯繫避留紀錄 憂被捕禍及家人
中大百人悼烏市火 「不要核酸要吃飯」 內地生謹慎聯繫避留紀錄 憂被捕禍及家人
60人中環舉白紙標語 有人被警抄身分證
60人中環舉白紙標語 有人被警抄身分證
理解港人嘲諷示威 內地生：兩地人面對同一問題
理解港人嘲諷示威 內地生：兩地人面對同一問題
內地現激進口號 吳秋北：未清楚原因難評論
內地現激進口號 吳秋北：未清楚原因難評論
貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
闢人工島打造高檔旅遊區 球迷公寓每晚房價2100
闢人工島打造高檔旅遊區 球迷公寓每晚房價2100
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
今日世盃賽程
今日世盃賽程
涉宣傳賭網 藝人貝依霖等7女被捕 有人另涉賣電子煙 有涉盜他人照片開帳戶
涉宣傳賭網 藝人貝依霖等7女被捕 有人另涉賣電子煙 有涉盜他人照片開帳戶
標書索價超預期 指定垃圾袋重新招標
標書索價超預期 指定垃圾袋重新招標
疑收掣不及撼前車 貨車司機夾斷臂
疑收掣不及撼前車 貨車司機夾斷臂
「助退會費」騙七旬學員355萬 健身教練囚40月
「助退會費」騙七旬學員355萬 健身教練囚40月
律師撞斃途人罰款 律司覆核加罰停牌
律師撞斃途人罰款 律司覆核加罰停牌
張聰接任世華主席 稱維持現編務方針
張聰接任世華主席 稱維持現編務方針
袁嘉蔚爭議案情涉假設 官稱不影響判刑拒修訂
袁嘉蔚爭議案情涉假設 官稱不影響判刑拒修訂
張高麗婿選人代 被問家境稱「認真備選」
張高麗婿選人代 被問家境稱「認真備選」
流水集會案上訴方：無證據參與籌備 9人組織及參與集結罪成 律政司稱各人凝聚帶領
流水集會案上訴方：無證據參與籌備 9人組織及參與集結罪成 律政司稱各人凝聚帶領
汽水罐擲警藏雷射筆 孕婦囚5月
汽水罐擲警藏雷射筆 孕婦囚5月
立場案庭外阻警查少年 公務員判社服
立場案庭外阻警查少年 公務員判社服
藏通訊器斧頭氣槍 男子囚15月
藏通訊器斧頭氣槍 男子囚15月
院舍屋邨外展暫不打二價復必泰 楊何蓓茵稱需研儲運等限制 打針機構：不難處理
院舍屋邨外展暫不打二價復必泰 楊何蓓茵稱需研儲運等限制 打針機構：不難處理
8食肆有意接待團進團出 業界：反應不太熱烈
8食肆有意接待團進團出 業界：反應不太熱烈
創科展聚焦國家海陸空科技 3年首復辦 仿真模型為主 設十大打卡位
創科展聚焦國家海陸空科技 3年首復辦 仿真模型為主 設十大打卡位
海都樓大維修 業主揭合約署名人不明
海都樓大維修 業主揭合約署名人不明
大樹倒塌壓凹的士車尾 學者料樹腳爆裂 嚴重腐爛
大樹倒塌壓凹的士車尾 學者料樹腳爆裂 嚴重腐爛
當值男警涉偷拍 休班女警涉超市盜竊
當值男警涉偷拍 休班女警涉超市盜竊
九巴撼地盤工字鐵 上層「劏開」4乘客受傷
九巴撼地盤工字鐵 上層「劏開」4乘客受傷
大灣區GBA新聞：廣期所「硅期近」 首上市產品料年底推
大灣區GBA新聞：廣期所「硅期近」 首上市產品料年底推
大灣區GBA新聞：話你知：工業硅為重要原材料 涉建築汽車晶片業
大灣區GBA新聞：話你知：工業硅為重要原材料 涉建築汽車晶片業
灣區手記：佩奇與雞 ／文：尚東美
灣區手記：佩奇與雞 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會搞stay紀tion 邀學生去紀律部隊營地過兩日
【Emily】律師會搞stay紀tion 邀學生去紀律部隊營地過兩日
【Emily】民主黨下月改選 羅健熙尋求連任主席
【Emily】民主黨下月改選 羅健熙尋求連任主席
【Emily】陳皓桓李傲然等社媒頭像轉白色 有人惡搞上載藝人「白只」相
【Emily】陳皓桓李傲然等社媒頭像轉白色 有人惡搞上載藝人「白只」相
【Emily】新一輪賞你住可預訂 住酒店慳500蚊
【Emily】新一輪賞你住可預訂 住酒店慳500蚊
【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800
【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800
【Emily】禁毒展館下周重開 設互動裝置「毒顏相機」
【Emily】禁毒展館下周重開 設互動裝置「毒顏相機」