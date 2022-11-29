汽水罐擲警藏雷射筆 孕婦囚5月

被告龐麗瑩（現年29歲）報稱無業。辯方庭上引述被告家人所撰求情信，稱被告有愛心、樂於助人。被告親撰的求情信稱，還押期間感受到家人支持，對她十分重要，她明白犯下本案對家人帶來不便，她亦珍惜自由的可貴。她現深感後悔，認為案發時應可處理得較好，懇請法庭輕判，讓她照顧長女和即將出生的次女。

施官判刑時表示，被告於審訊後被定罪，雖然事件沒導致警員受傷，但當時為反修例高峰期，批評被告公然投擲汽水罐目無法紀。除被告擲罐，現場有人打警員，被告攜有雷射筆用作照射警員的風險亦高，為予以阻嚇，判監無可避免。

施官就襲警罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別以監禁9星期及4個半月為量刑起點，求情信反映被告已積極更生，就延誤檢控酌情減刑。施官念及整體量刑原則，認為兩罪相互加重罪責，遂將其中一個月分期執行，終判監5個月。

【案件編號：WKCC1972/22】

（反修例風暴）