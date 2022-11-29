流水集會案上訴方：無證據參與籌備 9人組織及參與集結罪成 律政司稱各人凝聚帶領

上訴人依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，均是受審後定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘緩刑。7人皆不服定罪上訴，已服畢刑期的4人另就刑期上訴；認罪的區諾軒、梁耀忠則沒上訴。休庭前黎智英向旁聽席揮手及豎起拇指，梁國雄則高呼「公民抗命無罪」。

代表上訴人黎智英的資深大律師余若薇陳辭稱，原審區院法官胡雅文錯判「流水式」集會是各人蓄意違抗警方決定的計劃，而非疏散方式。余指出，主辦的民陣早在警方反對集會前已與警方商討「流水式」疏散群眾，反映「流水式」集會目的是讓群眾散去。

上訴方：證據未達舉證標準

余若薇續說，胡官斷定黎與其他被告有連繫（ties），但未能準確描述有何連繫。她舉例她與胞弟即同場代表律政司的資深大律師余若海亦是「有連繫」，但不代表他們知悉對方所為；無證據指黎與民陣有連繫，僅指證他支持民主，不足以證明他參與集會。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙認為，法例針對在事前籌劃活動的「指定（designated）」組織者或其代理人，而本案一直由民陣召集人陳皓桓申請集會及與警方交涉，可見陳才是組織者，單憑被告曾與陳交談便指控被告是組織者，「遠遠不及」刑事審訊的舉證標準。

律政司：知被禁仍往 持橫額

代表律政司的大律師林芷瑩陳辭時重申，各上訴人得悉遊行被警方禁止，仍冒雨往維園，並帶領群眾遊行。其中李卓人、梁國雄在遊行前出席記者會，李更呼籲他人到維園，其後步行至中環；黎智英遊行時曾回頭向他人做手勢。當時新聞片段顯示，眾被告遊行時手持橫額，高叫「五大訴求、缺一不可」等口號，由此可見各人是組織者。案件今續。

【案件編號：CACC84/21】

明報記者

（反修例風暴）