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港聞二

張高麗婿選人代 被問家境稱「認真備選」

【明報專訊】港區人大代表選舉下月15日舉行，昨日至少有20人報名參選（見表），包括爭取連任的現屆人大代表陳勇、陳曼琪、吳秋北、陳振彬、陳曉峰等。國務院前副總理張高麗女婿李聖潑和前全國人大常委范徐麗泰兒子范駿華昨日亦報名。李聖潑被問到家庭背景會否對選情有利，他稱自己認真預備參選，冀做出好成績。范駿華拒評家庭背景會否有優勢，稱母親沒特別提點他。

范太兒子范駿華：母沒特別提點

人代選舉提名期周三（30日）結束，今屆多名現任人代退下火線，不少新人參選，其中信義能源控股主席李聖潑昨在立法會前主席曾鈺成陪同下報名，他表示自己在香港長大讀書，熟悉香港和內地情况，認為要以突破和創新思維解決房屋等問題。其妻張曉燕是國務院前副總理張高麗女兒，對於家庭背景是否有優勢，他稱自己認真備選，家人和身邊朋友亦非常支持他。

范駿華從事青年、教育工作10多年，稱希望能向香港青年傳遞國家發展方向等資訊。被問到家庭背景會否有優勢，他說沒估計，仍要盡力而為。對參選有否獲得祝福，他稱沒聽聞此說法。

政協陳仲尼黃英豪「轉跑道」參選

多名立法會議員亦首次參選人代，身兼基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬表示，過去一直參與國家法治建設，冀透過從政經驗在國家層面發揮更大作用。對於會否考慮接任全國人大常委，她稱「現在最希望能夠順利當選」。立法會議員陳振英希望以過去多年在銀行界累積的經驗貢獻國家和香港。現時身兼政協委員的民建聯陳仲尼和黃英豪亦「轉跑道」參選人代。

多名現屆人代昨報名競逐連任，其中民建聯陳勇認為今屆不少新人參選，涵蓋老中青及各界領袖，相信更能代表香港各界，專業和全面幫助香港發展。

相關字詞﹕范駿華 李聖潑 人大選舉

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