袁嘉蔚爭議案情涉假設 官稱不影響判刑拒修訂

聆訊由國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡、陳嘉信處理；同案被告余慧明、吳敏兒、吳政亨、黃之鋒、馮達浚、梁晃維、譚凱邦亦列席旁聽。

案情指若初選如期危市民福祉

辯方：無「水晶球」預測未來

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志稱，就案情提出5項爭議，包括控方未有指明初選協議、部分內容牽涉意見及案情的翻譯等，但重申毋須召開紐頓聆訊，冀可盡快判刑。祁志引述案情指出，立法會選舉若沒有推遲，初選的串謀計劃會如期實施，嚴重影響政府運作及市民福祉，惟他表示此純屬假設及意見，被告更沒有「水晶球」，無法預測未來發生的事，認為不應視為案情。

另案情指國安法生效後，眾被告未有退出初選，並按協議利用初選作為平台，進一步宣傳顛覆國家政權的議程。祁志稱，控方從未交代被告有何實質協議，且有被告對於國安法會否真正落實存疑，形容指控狡詐。案情又指被告美化示威者及暴徒，惟祁志反駁，支持並不代表美化示威者。

代表控方的署理助理刑事檢控專員傅悅耳則稱，案情是有證據支持，詳細審視袁嘉蔚的申請後，不同意修改，並指出部分內容牽涉其他被告，更獲他們同意案情。法官陳慶偉追問，爭議的段落會否影響判刑，控方則稱無法肯定。

3名法官聽取陳辭後，休庭15分鐘後裁決，法官陳慶偉稱接納袁嘉蔚的認罪答辯，但她爭議的案情實質上不會影響判刑，故不接納修訂案情。

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法．35+初選案）