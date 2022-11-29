港聞

港聞二

袁嘉蔚爭議案情涉假設 官稱不影響判刑拒修訂

【明報專訊】47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，其中擬認罪的袁嘉蔚爭議部分案情，昨在高院開庭處理。袁嘉蔚一方稱，部分內容僅為控方的假設及意見，如提及立法會選舉若未推遲，初選如期實施，會嚴重影響政府的運作及市民福祉等；辯方又預料屆時求情需時約2.5小時。法官聽取陳辭後，裁定接納袁嘉蔚的認罪答辯，但不接受修訂案情。

聆訊由國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡、陳嘉信處理；同案被告余慧明、吳敏兒、吳政亨、黃之鋒、馮達浚、梁晃維、譚凱邦亦列席旁聽。

案情指若初選如期危市民福祉

辯方：無「水晶球」預測未來

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志稱，就案情提出5項爭議，包括控方未有指明初選協議、部分內容牽涉意見及案情的翻譯等，但重申毋須召開紐頓聆訊，冀可盡快判刑。祁志引述案情指出，立法會選舉若沒有推遲，初選的串謀計劃會如期實施，嚴重影響政府運作及市民福祉，惟他表示此純屬假設及意見，被告更沒有「水晶球」，無法預測未來發生的事，認為不應視為案情。

另案情指國安法生效後，眾被告未有退出初選，並按協議利用初選作為平台，進一步宣傳顛覆國家政權的議程。祁志稱，控方從未交代被告有何實質協議，且有被告對於國安法會否真正落實存疑，形容指控狡詐。案情又指被告美化示威者及暴徒，惟祁志反駁，支持並不代表美化示威者。

代表控方的署理助理刑事檢控專員傅悅耳則稱，案情是有證據支持，詳細審視袁嘉蔚的申請後，不同意修改，並指出部分內容牽涉其他被告，更獲他們同意案情。法官陳慶偉追問，爭議的段落會否影響判刑，控方則稱無法肯定。

3名法官聽取陳辭後，休庭15分鐘後裁決，法官陳慶偉稱接納袁嘉蔚的認罪答辯，但她爭議的案情實質上不會影響判刑，故不接納修訂案情。

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法．35+初選案）

相關字詞﹕高等法院 袁嘉蔚 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

中大百人悼烏市火 「不要核酸要吃飯」 內地生謹慎聯繫避留紀錄 憂被捕禍及家人
中大百人悼烏市火 「不要核酸要吃飯」 內地生謹慎聯繫避留紀錄 憂被捕禍及家人
60人中環舉白紙標語 有人被警抄身分證
60人中環舉白紙標語 有人被警抄身分證
理解港人嘲諷示威 內地生：兩地人面對同一問題
理解港人嘲諷示威 內地生：兩地人面對同一問題
內地現激進口號 吳秋北：未清楚原因難評論
內地現激進口號 吳秋北：未清楚原因難評論
貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
貴價住方艙 世盃球迷嘆不值
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
最平住宿每晚656元 港球迷：配套欠佳交通不便
闢人工島打造高檔旅遊區 球迷公寓每晚房價2100
闢人工島打造高檔旅遊區 球迷公寓每晚房價2100
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
卡塔爾現場：球迷村人頭湧湧觀戰 小孩熒幕前一探究竟
今日世盃賽程
今日世盃賽程
涉宣傳賭網 藝人貝依霖等7女被捕 有人另涉賣電子煙 有涉盜他人照片開帳戶
涉宣傳賭網 藝人貝依霖等7女被捕 有人另涉賣電子煙 有涉盜他人照片開帳戶
標書索價超預期 指定垃圾袋重新招標
標書索價超預期 指定垃圾袋重新招標
疑收掣不及撼前車 貨車司機夾斷臂
疑收掣不及撼前車 貨車司機夾斷臂
「助退會費」騙七旬學員355萬 健身教練囚40月
「助退會費」騙七旬學員355萬 健身教練囚40月
律師撞斃途人罰款 律司覆核加罰停牌
律師撞斃途人罰款 律司覆核加罰停牌
張聰接任世華主席 稱維持現編務方針
張聰接任世華主席 稱維持現編務方針
張高麗婿選人代 被問家境稱「認真備選」
張高麗婿選人代 被問家境稱「認真備選」
流水集會案上訴方：無證據參與籌備 9人組織及參與集結罪成 律政司稱各人凝聚帶領
流水集會案上訴方：無證據參與籌備 9人組織及參與集結罪成 律政司稱各人凝聚帶領
汽水罐擲警藏雷射筆 孕婦囚5月
汽水罐擲警藏雷射筆 孕婦囚5月
「私了」被指拍攝漢 救護員認暴動
「私了」被指拍攝漢 救護員認暴動
立場案庭外阻警查少年 公務員判社服
立場案庭外阻警查少年 公務員判社服
藏通訊器斧頭氣槍 男子囚15月
藏通訊器斧頭氣槍 男子囚15月
院舍屋邨外展暫不打二價復必泰 楊何蓓茵稱需研儲運等限制 打針機構：不難處理
院舍屋邨外展暫不打二價復必泰 楊何蓓茵稱需研儲運等限制 打針機構：不難處理
8食肆有意接待團進團出 業界：反應不太熱烈
8食肆有意接待團進團出 業界：反應不太熱烈
創科展聚焦國家海陸空科技 3年首復辦 仿真模型為主 設十大打卡位
創科展聚焦國家海陸空科技 3年首復辦 仿真模型為主 設十大打卡位
海都樓大維修 業主揭合約署名人不明
海都樓大維修 業主揭合約署名人不明
大樹倒塌壓凹的士車尾 學者料樹腳爆裂 嚴重腐爛
大樹倒塌壓凹的士車尾 學者料樹腳爆裂 嚴重腐爛
當值男警涉偷拍 休班女警涉超市盜竊
當值男警涉偷拍 休班女警涉超市盜竊
九巴撼地盤工字鐵 上層「劏開」4乘客受傷
九巴撼地盤工字鐵 上層「劏開」4乘客受傷
大灣區GBA新聞：廣期所「硅期近」 首上市產品料年底推
大灣區GBA新聞：廣期所「硅期近」 首上市產品料年底推
大灣區GBA新聞：話你知：工業硅為重要原材料 涉建築汽車晶片業
大灣區GBA新聞：話你知：工業硅為重要原材料 涉建築汽車晶片業
灣區手記：佩奇與雞 ／文：尚東美
灣區手記：佩奇與雞 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會搞stay紀tion 邀學生去紀律部隊營地過兩日
【Emily】律師會搞stay紀tion 邀學生去紀律部隊營地過兩日
【Emily】民主黨下月改選 羅健熙尋求連任主席
【Emily】民主黨下月改選 羅健熙尋求連任主席
【Emily】陳皓桓李傲然等社媒頭像轉白色 有人惡搞上載藝人「白只」相
【Emily】陳皓桓李傲然等社媒頭像轉白色 有人惡搞上載藝人「白只」相
【Emily】新一輪賞你住可預訂 住酒店慳500蚊
【Emily】新一輪賞你住可預訂 住酒店慳500蚊
【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800
【Emily】疫下多咗新人搞酒會 「人情」中位數600加到800
【Emily】禁毒展館下周重開 設互動裝置「毒顏相機」
【Emily】禁毒展館下周重開 設互動裝置「毒顏相機」