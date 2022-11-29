張聰接任世華主席 稱維持現編務方針

53歲的張聰，為世華榮譽主席丹斯里拿督張曉卿的女兒、張翼卿的侄女。她早於2013年3月31日獲委任為世華非執行董事，其後於2017年7月17日調任為執行董事至今。張聰亦於2018年4月1 日出任萬華媒體集團有限公司（萬華媒體）主席。張聰同時也出任星洲媒體集團及世華多間附屬公司的董事，以及常成控股有限公司的非獨立非執行董事。

張聰持有澳洲莫納什大學經濟學學士學位，於1991年加入常青集團，於林業及酒店服務業擔任管理層及高級主管。

張曉卿女 同為萬華主席

張聰表示，擺在眼前的，是一件艱巨的任務，她將竭盡所能履行職責。她在世華董事部會議上說，「我們非常感謝張翼卿醫生自1988年以來，在過去的34年為集團所付出的貢獻」。

張聰向與會的董事說：「我們正處於關鍵時刻，需要更大的智慧與信念去渡過難關。」張聰表示期待集團管理層和同事的支持與承諾，以建立友善、有利和極具效率的工作環境。張聰強調，世華將繼續秉持現行的編務方針，以為馬來西亞多元種族社會及華社服務。

世界華文媒體於香港聯合交易所及馬來西亞證券交易所（上市編號：5090）兩地雙邊上市，在東南亞、大中華及北美的業務有報紙、雜誌、書刊和數碼媒體等，包括香港的《明報》、《亞洲週刊》和《明報月刊》、馬來西亞的《星洲日報》和新加坡的《南洋商報》等。世華也是出版《明報周刊》的萬華媒體的母公司。