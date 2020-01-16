「助退會費」騙七旬學員355萬 健身教練囚40月

辯方求情稱，認罪的被告陳展熙（現年28歲）初犯，案發時因疫情工作機會大減，與友人合資經營餐廳惟虧蝕收場，友人又自殺身亡，被告獨自背負200萬元債項，經濟困境下犯案，向事主致歉，承諾出獄後會為兩子女努力工作，惟無力償還款項予事主。法官判刑稱，涉案金額龐大，被告以教練身分接觸客人，訛稱為對方退款，案情非常嚴重。

另騙28歲學員55萬

案情稱，72歲馮姓女事主2012年成為舒適堡健身會員，8年間花費逾200萬元購買多節個人訓練課堂。被告2020年10月上堂時，稱馮年事已高又已退休，提出為馮申請退回共約226萬元的會籍費和課堂費，但要求馮支付手續費。

2020年10月20日至2021年1月11日，被告分別以支付手續費、法律費等向馮多次索得款項約262萬元，又多次駕車載事主到表行，讓事主「碌卡」購4隻總值約93.7萬元名表並取走。去年1月20日被告又要求馮多付115萬元作手續費，惟事主已無餘錢而拒絕，其後才悉被告已被解僱，始知受騙，終報警，損失現金連名表值約355萬元。另外被告又以相似理由向另一28歲黃姓女事主欺詐，令黃損失達55.6萬元。同月27日被告被捕。

【案件編號：DCCC 857/21】