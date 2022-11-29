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港聞二

標書索價超預期 指定垃圾袋重新招標

【明報專訊】政府擬於明年推行垃圾徵費添變數，環保署表示，早前就計劃下的指定垃圾袋的製造合約招標，今年8月已截標，但由於所有符合技術要求的標書標價均高於預期，為更審慎運用公共資源，決定取消招標，會盡快重新招標。署方強調，政府目標仍是最快明年落實垃圾徵費。綠惜地球則估計徵費計劃會因而延遲約半年。

政府爭如期徵費 環團料遲半年

環保署表示，今年6月10日就5份「都市固體廢物收費：提供指定垃圾袋製造服務合約」公開招標，於8月19日截標當日收到26份標書。不過，由於所有符合技術要求的標書標價都高於預期，為更審慎運用公共資源，署方決定取消招標。該署稱會重新檢視合約要求以降低成本，並盡快就指定袋的製造合約重新招標。

發言人稱過去兩年環保署一直與塑膠袋製造業保持聯繫，包括向業界了解指定袋生產成本及規格。該署先後於去年4月及11月邀業界交意向書及舉辦簡介會，出席簡介會的業界代表均表示其業務運作能配合有關要求，亦有興趣競投。

環保業：政府技術要求門檻高

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成說，政府的技術要求「門檻太高」，例如指定垃圾袋一半是可回收物料，估計每日需收集數十公噸廢膠，執行上有難度，又說一般廢膠是不同顏色，只能再造黑色膠袋，若要再造綠色透明膠袋，就要篩選優質塑膠，令成本增加。他又表示，政府未有提供土地，業界要自行覓地，各種因素加起來，令標價十分高昂。

綠惜地球環境事務總監朱漢強表示，要實施垃圾徵費，指定垃圾袋必不可少，認為環保署準備標書時未有充分考慮業界能否配合，又說環保署需時重新招標，估計垃圾徵費計劃將因而延遲約半年。

立法會去年8月通過垃圾徵費條例，環保署則早於去年4月邀請業界提交意向書，內容顯示指定垃圾袋以薄膜級低密度聚乙烯（LDPE）為主要成分，當中至少50%為再生塑膠物料，主要生產程序必須在港進行，每月生產量逾9000萬個。

相關字詞﹕環保署 垃圾徵費

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