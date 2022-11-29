涉宣傳賭網 藝人貝依霖等7女被捕 有人另涉賣電子煙 有涉盜他人照片開帳戶

警方新界南總區刑事部總督察陳家瑩表示，新界南總區刑事部上周一起展開為期一周的反非法賭博行動，探員突擊搜查旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗等多個處所，檢獲7部手機、一部平板電腦及手提電腦。行動中共拘捕7人，當中兩人分別報稱藝員及美容師，其餘報稱無業。所有被捕人已保釋候查，12月中旬須向警方報到。

貝限時動態：點呀世界盃又關我事

據悉，其中一名被捕人為28歲貝依霖，她曾於藝人杜汶澤的網台「喱騷」做節目主持，亦不時在社交平台分享性感照片，吸引逾22萬人追隨。昨日貝依霖在Instagram發布限時動態稱「點啊世界盃又關我事又放落我啲相度」、「係咪唔拉banner我啲性感相新聞就冇人睇？」、「就算講緊其他人其他嘢都要放我大頭相」等言論。

另外，調查亦發現有被捕人曾盜用他人照片開社交媒體帳戶以吸引更多人注意。案中涉嫌「管有第一部毒藥」被捕的21歲陳姓女子，則曾在社交媒體發布售賣電子煙的信息，警方稱將循非法售賣電子煙的方向進一步調查。

警料藉KOL號召力利誘推銷

警方相信不法分子利用KOL的網上號召力，疑以金錢利誘他們在其公開社交平台推銷非法賭博網站。

據悉，有KOL推廣期間在帖文加上相關網站的「傳送門」予市民點擊進入非法網站投注世界盃等足球賽事，亦可投注賽馬及百家樂等。

翻查資料，過往不少KOL涉嫌在社交平台推廣賭博網站及在網上賭場賭博被捕，包括網名「蘇淼淼」的蘇美欣及藝人陳冠希舊愛謝熙婷（原名謝芷蕙，洋名Cammi），其中蘇美欣於今年7月被控一項向收受賭注者投注罪提堂。

警方表示，他們會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬元及監禁7年，切勿以身試法。