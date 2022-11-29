貴價住方艙 世盃球迷嘆不值

今屆世盃的球迷村環境，部分類似香港的方艙隔離屋，環境及房間質素曾受外界批評。在卡塔爾約有9個大型球迷村，本報記者過去一周先後到過當中4個了解現場環境，包括鄰近機場的貨櫃屋、近多哈市中心的露營車住所，以及近郊的帳篷式單位。其中以一排排貨櫃屋為最主要類型，每村都有不少飲食攤位和休憩設施。從世盃預約住宿官網資料所見，無論一人還是二人同行，最便宜都是入住有兩張單人牀的房間，有獨立廁所，每晚約207美元（約1620港元）。

日本球迷折田隼人住在近機場的球迷村，今次逗留卡塔爾9天看兩場日本隊比賽，他解釋這裏是官方首個公布的球迷村，一眾日本球迷因此立即預訂。他與友人平分房間，每人每晚約付100美元，「即使是世盃，每晚房價仍太昂貴，但別無選擇，在卡塔爾住宿基本上都要透過世盃官網預約」。折田認為設施大致乾淨，且氣氛熱鬧，易跟其他「鄰居」交流，即使曾找到較便宜公寓，但卻離市中心頗遠，球迷村近地鐵交通較方便。

露營車建單位 配套齊質素參差

此外，在近市中心的另一球迷村，有多架露營車組成單位，公廁以一架小型巴士改建，區內不乏餐飲攤位，包括燒烤，但入夜後較寧靜，在大型熒幕看球賽的氣氛一般。有入住的新加坡球迷讓記者參觀其單位，房內環境整潔，比想像中漂亮。他稱考慮價錢才選擇球迷村，但稱來到第2天已壞門鎖，要找職員修理，又透露其友人房間環境與他的相差頗大，反映質素參差。

帳篷單位僅設風扇 勝在附近可飲酒

至於在近郊的球迷村是帳篷式單位，外形甚有特色，但記者抵埗時正值中午天氣炎熱，現場所見不少男住客都上身赤膊或穿上泳裝，坐在帳篷外歇暑，並以密碼鎖鎖上布簾門口。日本球迷酒井美良今次來卡塔爾一個月，見證全程世盃，他承認因沒選擇只能在此暫住，又稱因帳篷內只有風扇，下午在內會非常炎熱，環境質素與價錢不成正比。不過他提及這裏鄰近沙灘，附近球迷區可買啤酒，能享受陽光與海灘，是這球迷區最大優點。

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊